В Швейцарии пройдет референдум против ЧП

В Швейцарии собрали подписи, необходимые для проведения референдума об ограничении полномочий правительства. Дело в том, что в связи с пандемией власти временно расширили свои полномочия, частично приняв на себя компетенции парламента и народа.

Для этого был принят "закон о ковиде", на основе которого чрезвычайные полномочия правительства по управлению страной продлевались до декабря 2021 года. Противники документа называют это "скрытой узурпацией власти". Еще в конце прошлого года общество "Друзья Конституции" собрало необходимые 90 тысяч подписей для организации референдума против продления чрезвычайных полномочий правительства.

А в начале недели пакет всех необходимых документов был направлен в федеральную канцелярию. С 1848 года в Швейцарии прошло более 500 референдумов. Кстати, в марте ожидается голосование "За запрет закрытого лица в общественных местах".