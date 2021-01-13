В США обнаружены новые мутации коронавируса

На территории Соединенных Штатов сформировались два новых варианта коронавируса SARS-CoV2, заявили исследователи из медицинского центра Университета штата Огайо.

Один из штаммов содержит "британскую" мутацию и был выявлен лишь у одного жителя штата. По словам ученых, пока что данный вариант нельзя назвать распространенным в отличие от штамма "Columbus", содержащего три генетических изменения, которые ранее не совмещались у SARS-CoV2. В течение трех недель, в конце декабря 2020 года - начале января 2021 года, эта мутация стала доминирующей в городе Колумбус - столице Огайо.

- Columbus имеет ту же генетическую основу, что и предыдущие варианты, которые мы изучали. Но данные три мутации представляют собой значительную эволюцию вируса. Мы уверены, что она произошла не из-за мутаций, произошедших в Великобритании и Южной Африке, - заявил ведущий автор исследования, заместитель председателя отдела молекулярной патологии штата доктор Дэн Джонс.

Ученый добавил, что пока рано говорить о том, насколько новый штамм более заразен. Он потенциально может быть таковым, поскольку быстро распространился за несколько недель.

По словам соавтора работы, главного научного сотрудника университетского медцентра Питера Молера, на данный момент нет причин утверждать, что новые мутации способны влиять на эффективность существующих вакцин.

- Не нужно слишком остро реагировать на новые варианты, пока мы не получим дополнительные данные о них. Нам необходимо понять влияние мутаций на передачу вируса, распространенность штамма среди населения и то, оказывает ли он более значительное влияние на здоровье человека, - сказал исследователь, отметив, что в последние месяцы SARS-CoV2 начал мутировать более высокими темпами.

Авторы исследования заявили, что получить и опубликовать полные данные о новых мутациях они надеются в ближайшие недели. В настоящее время они выясняют, могут ли имеющиеся молекулярные тесты на COVID-19 точно диагностировать новые штаммы.

Напомним, в середине декабря прошлого года в Великобритании и ЮАР были выявлены новые мутации коронавируса, которые быстро распространились по территории стран. На данный момент остается неизвестным, приводят ли эти варианты к более тяжким по сравнению с начальной формой SARS-CoV-2 последствиям.