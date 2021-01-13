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13.01.2021 23:58
Рубрика: В мире

В Стамбуле через 45 дней может закончиться вода

Текст: Максим Макарычев

В Стамбуле через 45 дней может закончиться вода. Критически низкий уровень воды по всей Турции из-за отсутствия осадков привел к самой сильной за десятилетие засухе. Эксперты уже предупредили, что крупные города по всей Турции столкнутся с проблемой нехватки воды в ближайшие несколько месяцев. При этом, отмечают эксперты, засуха создает порочный круг: сокращение сельскохозяйственного производства и рост цен на продукты питания могут привести к росту бедности и миграции из сельских районов в города, что усугубит существующее давление на инфраструктуру водоснабжения.

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По данным союза инженеров-химиков Турции, недостаток осадков привел к самой сильной засухе в стране за десятилетие, и в мегаполисе с населением почти в 17 миллионов человек почти закончилась вода. Мэр Анкары Мансур Яваш заявлял ранее, что в столице осталось воды еще на 110 дней. Измир и Бурса, два следующих по величине города Турции, также испытывают трудности: плотины заполнены примерно на 36% и 24% соответственно, а фермеры в районах производства пшеницы, таких как равнина Конья и провинция Эдирне на границе с Грецией и Болгарией, заявили о грядущем неурожае, отмечает Guardian. Критически низкий уровень осадков во второй половине 2020 года - приближающийся к 50% в годовом исчислении в ноябре - побудил Управление по делам религий в декабре проинструктировать имамов и их прихожан молиться о дожде.

Турция, страна, испытывающая дефицит воды, с ее объемом всего 1346 кубометров на душу населения в год, с 1980-х годов пережила несколько засух из-за сочетания роста населения, индустриализации, разрастания городов и изменения климата. Анкара уже давно ставит экономический рост выше экологических проблем и остается единственной страной G20, за исключением США, которая еще не ратифицировала Парижское соглашение 2015 года. Так, в Стамбуле в последние годы наиболее важные водные бассейны были открыты не для населения, а для проектов городского развития - нового аэропорта, нового моста через Босфор, его соединительных дорог и автомагистралей, а также для реализации проекта строительства Стамбульского канала. Муниципалитет Стамбула призвал жителей тщательно подумать о том, как сэкономить воду: отключать кран во время чистки зубов или бритья, закрывать клапаны, подающие воду в раковины, и устанавливать краны с узкой горловиной для меньшего расхода воды.

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