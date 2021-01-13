В Венесуэле анонсировали первые поставки российской вакцины "Спутник V"

В ближайшее время в Венесуэле ждут прибытия первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

"Мы ожидаем поставку десяти миллионов доз препарата. Это позволит начать вакцинацию наиболее нуждающихся граждан. Мы благодарны России за помощь в борьбе с распространением коронавируса", - приводит ТАСС слова главы Венесуэлы.

Мадуро отметил, что вакцина будет предоставлена всем жителям бесплатно, а приоритет будет отдан людям старшего возраста и медикам. Напомним, о заключении контракта на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник-V" в Венесуэлу стало известно в конце декабря прошлого года.

Ранее сообщалось о получении Каракасом двух тысяч доз российской вакцины для того, чтобы принять участие в третьей фазе клинических испытаний. В числе первых добровольцев привился Николас Мадуро Герра - сын президента Венесуэлы. О выявлении случаев заболевания коронавирусом в стране сообщили в марте 2020 года. Сейчас в республике зарегистрировано уже 116 тысяч 983 случая заражения, более тысячи человек скончались от последствий болезни (1073).