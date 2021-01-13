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13.01.2021 04:09
Рубрика: В мире

В Венесуэле анонсировали первые поставки российской вакцины "Спутник V"

Фото: AP Photo / Matias Delacroix Фото: AP Photo / Matias Delacroix
Фото: AP Photo / Matias Delacroix

В ближайшее время в Венесуэле ждут прибытия первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Малайзия ведет итоговые переговоры о приобретении вакцины "Спутник V"

"Мы ожидаем поставку десяти миллионов доз препарата. Это позволит начать вакцинацию наиболее нуждающихся граждан. Мы благодарны России за помощь в борьбе с распространением коронавируса", - приводит ТАСС слова главы Венесуэлы.

Мадуро отметил, что вакцина будет предоставлена всем жителям бесплатно, а приоритет будет отдан людям старшего возраста и медикам. Напомним, о заключении контракта на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник-V" в Венесуэлу стало известно в конце декабря прошлого года.

Ранее сообщалось о получении Каракасом двух тысяч доз российской вакцины для того, чтобы принять участие в третьей фазе клинических испытаний. В числе первых добровольцев привился Николас Мадуро Герра - сын президента Венесуэлы. О выявлении случаев заболевания коронавирусом в стране сообщили в марте 2020 года. Сейчас в республике зарегистрировано уже 116 тысяч 983 случая заражения, более тысячи человек скончались от последствий болезни (1073).

В мире Южная Америка Венесуэла Пандемия коронавируса COVID-19

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