Новости

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Венесуэле 21:47
Какие загадки добавил ученым самый далекий квазар во Вселенной 21:02
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 156 военнослужащих 20:57
Более 20 тысяч бойцов нацгвардии прибудут в Вашингтон к инаугурации Байдена 20:53
"Спартак" назвал игроков, которые отправятся на первый сбор 20:35
Белорусский "Зубренок" собирает своих поклонников 20:00
Uniao Quimica начала производство вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Бразилии 19:55
Литва приостановила вакцинацию препаратом Pfizer 19:44
Минсельхоз предлагает повысить пошлину на пшеницу 19:08
Петр Бирюков: Городские службы готовы к предстоящему снегопаду 19:05
Останкинская башня покрылась льдом 18:54
Задержанные в Южном Судане россияне отпущены на свободу 18:47
Названы опасные симптомы в период холодов 18:35
Актер из "Глухаря" Дмитрий Гусев найден мертвым в своей машине 18:32
В аэропорту Домодедово началась вакцинация от коронавируса 18:22
Палата представителей США начала обсуждать резолюцию об импичменте Трампу 18:13
В регионы в помощь российским врачам доставят 152 внедорожника 18:06
Датская компания отказалась от участия в достройке "Северного потока 2" 17:29
В Амстердаме перестанут продавать наркотики туристам 17:29
Транзит российского газа через Украину упал до минимума за 30 лет 17:23
Карякин выиграл 10-й этап "Дакара" в классе мотовездеходов 17:22
Бюджет на дорожное строительство в 2020 году исполнен на 99% 17:12
Юрий Семин станет тренером-консультантом клуба "Красава" 17:06
Американцы экранизируют британскую постановку "1984" по Оруэллу 17:02
Бесплатные лекарства от коронавируса получили более 800 тысяч россиян 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
13.01.2021 21:47
Рубрика: В мире

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Венесуэле

Текст: Ирина Невинная
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла, - об этом сообщили сегодня в РФПИ.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Гинцбург сообщил о поставках вакцины "Спутник V" за рубеж

Регистрация была проведена по ускоренной процедуре (Emergency Use Authorization). По аналогичной процедуре "Спутник V" ранее зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире и Палестине.

Поставки препарата будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах, отметили в РФПИ.

"Спутник V" уже является важной частью национального портфеля вакцины в ряде государств Латинской Америки. Ожидаем новые партнерства по вакцине со странами региона в ближайшие недели", - отметил сегодня глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Uniao Quimica начала производство вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Бразилии
В мире Южная Америка Венесуэла Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Интервью с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. Главное
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе
В Госдуме назвали цель процедуры импичмента в отношении Трампа
Минфин вернулся к покупкам иностранной валюты
ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ
В США готовятся к вооруженным выступлениям граждан
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"