Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Венесуэле

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла, - об этом сообщили сегодня в РФПИ.

Регистрация была проведена по ускоренной процедуре (Emergency Use Authorization). По аналогичной процедуре "Спутник V" ранее зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире и Палестине.

Поставки препарата будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах, отметили в РФПИ.

"Спутник V" уже является важной частью национального портфеля вакцины в ряде государств Латинской Америки. Ожидаем новые партнерства по вакцине со странами региона в ближайшие недели", - отметил сегодня глава РФПИ Кирилл Дмитриев.