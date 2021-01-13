ВЦИОМ рассказал о настроениях россиян на старте политического сезона

Успешно выступить на предстоящих выборах в Госдуму смогут те партии, которые проведут яркие избирательные кампании, предложат программы развития регионов и продемонстрируют уважение к избирателям. К таким выводам пришли эксперты ВЦИОМ, анализируя настроения россиян на старте политического сезона.

Как рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов на конференции в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ), есть несколько факторов, которые следует учитывать тем партиям, которые включатся в гонку за думские мандаты.

В их числе - выраженный запрос на уважение к избирателю и его интересам. Мнения респондентов о том, есть ли партия, отражающая их интересы, разделились примерно пополам: "да" сказали 43% опрошенных, "нет" - 46%, рассказал Мамонов. При этом увеличилась мобильность электората: избиратели все чаще голосуют не за одну и ту же партию, а "находятся в активном поиске" и выбирают тех, кто больше отвечает их интересам.

Кроме того, "люди хотят яркой кампании". "В ходе фокус групп избиратели заявляют, что пойдут на выборы, если их заинтересуют и они прочитают в ходе кампаний уважение к себе", - отметил представитель ВЦИОМ. По его мнению, на настроения россиян влияют также выборы за рубежом. "Чем ярче кампании в других странах, чем они резонанснее, тем сильнее аналогичный запрос в нашей стране, - сказал он. - Скучные кампании - это явно не про 2021 год, есть запрос на яркость, на интерес и новые формы".

Еще один фактор - ожидание содержательных программ с акцентом на развитие регионов. "Запрос на региональный фокус стремительно усиливается", - отметил Михаил Мамонов.

По данным ВЦИОМ, лишь 14% полностью довольны развитием своих регионов, 51% заявил, что ситуация неоднозначная, но большинство проблем решается, а 30% назвали положение дел на малой родине тяжелым. Кроме того, 62% респондентов хотят, чтобы федеральные власти больше делали для развития субъектов.

"Здесь формируется запрос на предъявление новой, в том числе - и региональной политики, которая будет сфокусирована на решении проблем регионов. Если это произойдет, то обеспечит политические бонусы", - заявил Михаил Мамонов.

При этом он предостерег партии от написания программ "за все хорошее против всего плохого". По мнению социологов, люди ждут конкретики и видения перспективы.