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13.01.2021 18:20
Рубрика: Спорт

Когда льду было жарко

Легендарный хоккеист - о легендарных матчах в истории советского и российского спорта
Текст: Владимир Снегирев
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8356)
Телеканал "Звезда" готовится представить показ новой программы "Легендарные матчи", инициатором которой выступил министр обороны Сергей Шойгу. Вести ее будет Вячеслав Фетисов. Накануне премьеры корреспондент "РГ" встретился с депутатом Госдумы, а прежде - капитаном сборной СССР по хоккею, многократным чемпионом всего и всея, обладателем Кубка Стэнли и попросил его рассказать о новом телепроекте.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Но для начала оба они - и великий хоккеист, и журналист - предались сладостным воспоминаниям о тех памятных спортивных поединках, героем которых был один и летописцем которых - другой.

Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
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Слава, сказал я ему, когда мы сели друг против друга в уютном кафе, - а помнишь тот финальный матч с чехами на чемпионате мира в Праге в 1978 году, когда на льду было не просто соревнование, а скорее битва, настоящее рубилово, вам надо было победить с перевесом в две шайбы, и вы это сделали?

Вячеслав Фетисов: Это когда у Валеры Васильева перчатка до краев была наполнена кровью?

Да, и когда тебя признали лучшим защитником чемпионата мира.

Вячеслав Фетисов: Как такое забыть. Десять лет с начала нашего военного присутствия в Чехословакии хозяева льда хотели во что бы то ни стало отметить победой. Этого требовали от них болельщики, на это настраивали команду тренеры. Да и объективно чехословаки тогда были сильнейшей сборной командой, они дважды подряд перед этим выигрывали чемпионаты мира, демонстрировали хоккей высочайшего уровня.

Я тоже помню, какой там был ажиотаж. 6 мая вы проиграли хозяевам со счетом 4:6. Вас уже досрочно похоронили. На финальную встречу я ехал из своего отеля вместе с артистом Евгением Павловичем Леоновым. Помню, как мы пробирались к арене сквозь толпы возбужденных болельщиков, и они, завидя Леонова, кричали: "Русским - капут".

Вячеслав Фетисов: У нас в те годы с этой командой были непростые отношения. Там элемент политики играл свою большую роль. И разумеется, противостоять такому мощному психологическому давлению было нелегко. Но мы выиграли со счетом 3:1 и получили золотые медали.

За ту победу правительство выделило сборной два ордена Ленина - тогда самую высокую государственную награду, их получили Борис Михайлов и Владислав Третьяк. Обычно такие ордена, если и давали спортсменам, то лишь за самые яркие олимпийские достижения.

И ведь подобных драматичных матчей в твоей биографии и в истории нашего спорта было немало. Но, как я понял, начать новую телепрограмму вы решили с показа и обсуждения финальной серии Кубка Канада 1987 года. Почему?

Вячеслав Фетисов: Как ты уже знаешь, идея этой программы принадлежит Сергею Кужугетовичу Шойгу. Он сам регулярно и очень прилично играет в хоккей. С детства болеет за наш вид спорта, причем обладая феноменальной памятью, может назвать подробности и имена, связанные со многими легендарными эпизодами спортивной истории. Спасибо пандемии! Видимо, у министра образовалось какое-то свободное время, и он, просматривая хронику, наткнулся на видео с записью тех игр. А те игры по своему накалу, страсти, драматизму - это действительно вершина современного хоккея. Два матча закончились на овертайме, в одном победили мы со счетом 6:5, в другом канадцы, и тоже со счетом 6:5. Все решилось в третьей встрече, и опять - 6:5, к сожалению, в пользу профессионалов.

С обеих сторон были представлены самые сильные на тот момент хоккеисты планеты.

Обсуждая формат будущей программы, мы решили, что надо не просто показать видеозапись, но и привлечь к рассказу о тех днях самих участников матчей, тренеров, журналистов, вспомнить о деталях, оставшихся тогда "за кадром", продемонстрировать экипировку того времени, напомнить об обстановке, в которой проходили поединки, - это и политика, и забытые теперь бытовые подробности той далекой жизни.

В студию пришли Касатонов, Каменский, Пряхин, Федотов, герой первого матча Саша Семак - он забил победную шайбу в овертайме. По скайпу подключались Слава Быков, Игорь Ларионов, канадские ветераны.

В финальной серии Кубка Канады-1987, в которой хозяева льда бились со сборной СССР, накал страстей был такой, что доставалось даже капитану "кленовых листьев" Уэйну Гретцки (справа). Фото: AP

Кто-то из канадских игроков тогда называл ту серию "Последняя битва добра со злом". Я так понял, что "злом" полагали Советский Союз, верно?

Вячеслав Фетисов: Да, хотя перестройка уже шла полным ходом, но за океаном многие все еще относились к нам со смесью страха и подозрительности. Хотя о самих профессионалах я такого не скажу. Перед финальной серией Уэйн Гретцки пригласил всю нашу "пятерку" к себе домой, и мы провели там очень теплый вечер. Агрессия на льду - это одно, игра наша - мужская, жесткая, но за пределами площадки все мы, если не друзья, то коллеги.

Мы попросили канал ставить это в эфир в такое время, чтобы дедушки и бабушки могли вспоминать легендарные мгновения вместе со своими внуками, ведь так и сохраняется преемственность

Это правда, что на итог третьего, то есть решающего матча повлиял канадский арбитр, явно симпатизировавший своим?

Вячеслав Фетисов: Пусть зритель посмотрит игру и тогда сам сделает выводы. Одно могу напомнить: мы вели со счетом 3:1, и тут судья шесть раз подряд удаляет с площадки наших ребят. Вообще, это был абсурд, когда финальную серию международного турнира с участием канадцев судил канадский арбитр. Так не бывает.

Но теперь, с дистанции в тридцать три года, понимаешь, что даже такое некачественное судейство не испортило хоккей как фантастическое по красоте и по драматизму действо.

С какими трудностями вы столкнулись при подготовке эфиров?

Вячеслав Фетисов: Надо было не только найти записи нужных матчей, но и получить права на их показ. Кстати, я уже больше двадцати лет вместе с журналистом Евгением Кузнецовым занимаюсь поисками видеоматериалов по истории нашего хоккея. Как это ни покажется странным, в архивах Останкино нет ничего, все размагничено, уничтожено. Нет даже легендарных встреч с канадцами 1972 года. И с правами на показ тоже все очень непросто.

Фото: GettyImages, Reuters
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Для примера скажу про Кубок Канады 1981 года, который мы выиграли. Права принадлежат пивной компании "Лабат", которая уже не существует и непонятно, с кем теперь вести переговоры.

Много проблем пришлось решать, иногда самых неожиданных. Вот, к примеру, ты можешь поверить в то, что невозможно найти майки игроков того времени? Мы решили использовать их при оформлении студии, но…

Нам в те годы давали два комплекта формы на сезон. Но после каждого крупного чемпионата, тем более победного, ушлые администраторы майки с номерами хоккеистов забирали себе и затем выгодно сбывали их иностранным коллекционерам-болельщикам. У меня с тех времен осталась майка Уэйна Гретцки - мы с ним обменялись после рандеву 1978 года в Квебеке, вот и все.

Что уже есть? Записали три матча Кубка Канады 1987 года. Записали футбольный матч Олимпийского турнира в Сеуле 1988 года, когда наши стали чемпионами, там, кстати, выявился такой интересный факт: в ходе четырехлетнего предолимпийского цикла сборная СССР с тренером Анатолием Бышовцем не проиграла ни одной встречи, а в финале одолела бразильцев. Готова передача про победу баскетболистов там же, в Сеуле.

Мне лично показалось очень важным, что ребята, живущие ныне в разных государствах, отколовшихся от бывшего Союза, охотно откликнулись на приглашение принять участие в разговоре, вспоминали трогательные эпизоды былой дружбы, говорили, что эту дружбу надо обязательно продолжать.

Фото: Codie McLachlan/Getty Images
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Мы попросили канал ставить это в эфир в такое время, чтобы оно было максимально доступным для всех категорий зрителей. Чтобы дедушки и бабушки могли вспоминать легендарные мгновения вместе со своими внуками, ведь так и сохраняется преемственность.

Планов много. Хотим постепенно расширить рамки проекта, вспомнить знаковые эпизоды не только игровых видов спорта, отдать должное памяти выдающихся тренеров и атлетов. К примеру, сейчас обсуждается передача о Валерии Брумеле, который шестьдесят лет назад сразу на пять с половиной сантиметров улучшил мировой рекорд в прыжках в высоту.

Не могу не спросить про суперсерии 1972 и 1974 годов, когда наши хоккеисты впервые столкнулись с канадскими профессионалами. Ты тогда еще был мальчишкой, но что-то наверняка помнишь о тех легендарных играх.

Вячеслав Фетисов: В 74-м, в шестнадцать лет, я уже получал стипендию как "олимпийская надежда", целых двести рублей, это было больше зарплаты моего отца. Представляешь, какой был стимул расти! Я считался в резерве армейской команды, и мне на один из матчей суперсерии выдали билет. И вот иду от станции метро "Спортивная" во дворец спорта, а кругом сотни страждущих болельщиков, которые предлагают за билет любые деньги. Короче, билет продал, успел на метро вернуться домой и посмотреть игру по телевизору. Потом жалел об этом, но что было, то было. И конечно, возьмем для своей программы хотя бы один из матчей серии-72, скорее всего, первый.

А тот памятный и неповторимый финал баскетбольного турнира на Олимпиаде-72 в Мюнхене, когда за секунду до конца Саша Белов забросил американцам "золотой" мяч - он есть в ваших планах?

Вячеслав Фетисов: Обязательно! Это история страны, убедительный пример того, что нет ничего невозможного, если человек сильный и верит в победу. Я тебя заверяю: ни одно знаковое событие из истории нашего спорта без внимания не останется.

С клюшкой в руках Вячеслав Фетисов творит магию в любой обстановке. Фото: Предоставлено телеканалом "Звезда"

Сейчас многое мы воспринимаем с ностальгией. Раньше и трава была зеленее, и девушки симпатичнее. Неизбежные комплексы пожилого возраста. И все же… Согласись, что когда-то наши атлеты бились за честь страны с другим настроением, чем нынешние. Что-то важное ушло из большого спорта…

Вячеслав Фетисов: Я давно утвердился во мнении, что национальная сборная команда отражает состояние общества, его духовный настрой, степень его развития и готовности к испытаниям. Для воспитанников Анатолия Владимировича Тарасова было важнее то, что у них изображено на груди, то есть название и герб страны. А для сегодняшних спортсменов важнее то, что у них на спине, то есть их номера, их имена. Мы сражались за державу, эти выступают за себя. Это одна из ключевых причин того, что с 1994 года по 2008-й мы пролетали мимо "золота" на всех мировых чемпионатах. Американцы до сих пор изучают тот советский феномен. Снимают документальные фильмы, пишут книги. Хотят понять, в чем помимо мастерства заключалась сила той команды, которая побеждала соперников, хотя по многим объективным показателям не должна была побеждать.

А сейчас что-то меняется в лучшую сторону?

Вячеслав Фетисов: Если говорить о футболе, да и о хоккее тоже, то все, что там происходит, это путь в никуда. Сплошь и рядом нарушается спортивный принцип, начиная от детских школ и заканчивая командами мастеров. Нет равных возможностей, нет честной состязательности. Все решают блат, деньги, какие-то мутные схемы. Богатые родители покупают для своих чад места в командах, в итоге мы получаем исковерканные судьбы, застой в развитии спорта, а еще - обиды на государство со стороны тех, кто талантлив, но не в состоянии выдерживать финансовую конкуренцию.

Это правило честной конкурентной борьбы, кстати, важно не только для футбола или хоккея. Если оно нарушается в кадровой политике любых отраслей или областей жизни, то обществу грозят серьезные неприятности.

В финале ЧМ-1978 в Праге между советскими и чехословацкими хоккеистами было не соревнование, а скорее битва, настоящее рубилово. Фото: Валерий Зуфаров/ Александр Яковлев/ Фотохроника ТАСС

Лично я верю в то, что спорт - это действенный способ преодоления вражды, недоверия, непонимания между странами и народами. Человечеству гарантировано выживание, если все конфликты будут происходить на хоккейной льду или на газонах футбольных полей. Однако всегда были и сейчас есть люди и структуры, которые не прочь спекулировать на спортивных победах, делать атлетов заложниками большой коммерции и большой политики. Что ты думаешь по этому поводу?

Вячеслав Фетисов: Согласен, смысл любых соревнований в том, чтобы объединить людей, а не сеять между ними вражду. Руководство МОК не всегда следует этой линии, коммерция в последнее время все чаще становится во главу угла. Уже практически забыто правило, согласно которому раньше во время Олимпиад прекращались все конфликты и войны.

Кто-то говорит, что олимпийское движение в его сегодняшнем формате изжило себя, его надо прикрыть, а весь большой спорт объединить вокруг профессиональных лиг и коммерческих турниров. Не думаю, что это будет правильным. Хотя реформы, конечно, нужны, я об этом неоднократно говорил с руководителями МОК. Олимпийский комитет стал, увы, совершенно закрытой системой, его никто не контролирует, он не взаимодействует с другими международными институтами, например, с ООН.

Ну и, возвращаясь к "Легендарным матчам", скажи, когда мы увидим первую передачу?

Вячеслав Фетисов: В одну из ближайших суббот.

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