Видеотрансляция: Путин проводит совещание с членами правительства

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства. Основные темы встречи - ситуация с коронавирусом, результаты дорожного строительства в 2020 году, а также планы отрасли на предстоящие три года.

С докладами по теме выступят зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин и председатель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт", глава Бурятии Алексей Цыденов. Также в ходе совещания также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

Отметим, в конце декабря прошлого года Марат Хуснуллин уже подводил итоги хода реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По его словам, в 2020 году показатели дорожного строительства превысили прошлогодние на 14 процентов, что стало возможным благодаря решению не останавливать стройку дорог, несмотря на пандемию коронавируса.

В общей сложности российские регионы получили в прошлом году 100 миллиардов рублей на ремонт и строительство автомобильных дорог.