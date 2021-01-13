О Победе Владислав Занадворов написать не успел, но он погиб в наступлении

Чудом дошедшие до наших дней письма лейтенанта Занадворова жене Кате (Екатерине Павловне Хайдуковой) - это оплаканные, ветхие, пожелтевшие листочки, с гаснущими карандашными строчками.
***
Под ногами была бесконечная осенняя грязь, смешанная с мокрым снегом. Густой туман лежал в балках сутками. Почти нулевая видимость. Фашисты вряд ли ждали нашего броска в такую пору. Но именно 19 ноября 1942 года в 7 часов 30 минут началось контрнаступление войск Юго-Западного фронта под Сталинградом.
Командир минометного взвода гвардии лейтенант Владислав Занадворов был одним из тех, кто в то утро поднялся в атаку.
510-й полк в составе 47-й гвардейской стрелковой дивизии должен был выбить противника из станицы Чернышевской. За три часа ожесточенного боя удалось лишь на километр-два приблизиться к станице. Немцы и румыны превратили ее в крепость.
Из воспоминаний сестры Татьяны: "Когда в 1941 году ему предложили перейти работать на завод, где обеспечивалась бронь, он ответил: "Если все по заводам будем прятаться, кто воевать будет". Вскоре брат был призван в армию..."
***
Владислав родился в Перми 15 сентября 1914 года в семье инженера-строителя.
Отца часто переводили со стройки на стройку, и семья вслед за ним кочевала по стране.
Среднюю школу-восьмилетку Владислав окончил в Свердловске. Поступил в геологоразведочный техникум.
Подражая старшему брату Герману, писал стихи и рассказы. Талантливого юношу стали печатать в ленинградских и свердловских журналах.
С восемнадцати лет Владислав работает в геологических экспедициях в Казахстане, на Кольском полуострове, на Крайнем Севере, за Полярным кругом. В 1940 году блестяще оканчивает университет.
Незадолго до войны в Перми выходит первая книга Занадворова и рождается сын.
Уже на фронте созревает замысел романа.
18 октября 1942 года он писал другу: "Поэтическое время ушло безвозвратно, пора браться за спокойную прозу. Не знаю, как ты, а я за это время здорово постарел, - словно сердце остыло…"
…К исходу дня 23 ноября 1942 года, после четырех суток сражения, нашим бойцам удалось взять станицу Чернышевскую и выйти к реке Чир.
Фашисты подтянули резервы, и двинуться на этом участке фронта дальше нашим войскам не удавалось до начала декабря. Две недели боев у реки Чир обескровили 47-ю гвардейскую дивизию.
27 ноября у деревни Русаково принял последний бой лейтенант Владислав Занадворов.
***
От Владислава долго не было писем. Катя Занадворова, думая, что муж тяжело ранен и не может ответить ей, в отчаянии написала письмо его сослуживцам.
Пока она ждала от них ответа, пришла похоронка: "Уважаемая Екатерина Павловна! Ваш муж Занадворов Владислав Леонидович погиб в наступательном бою 27 ноября 1942 года. Он убит вражеской пулей в 10 часов вечера в деревне Русаково Чернышевского района Ростовской области. Верьте, что враг жестоко поплатился за смерть вашего мужа и нашего командира".
Вслед за похоронкой пришло письмо от однополчан. Его написали смертельно уставшие люди, прошедшие через ад и душой еще не вернувшиеся к жизни.
"28 января 1943 г.
Добрый день!
Здравствуйте, Екатерина Павловна! Когда мы получили ваше письмо и видим, что из штаба извещения не было, и я решил вам написать. Хотя это для вас будет нерадостная вещь..."
В "Донесении о безвозвратных потерях" дата гибели Занадворова - 28 ноября. Возможно, что 27-го Владислав был тяжело ранен, а умер на следующий день.
510-й полк с 19 по 28 ноября потерял 24 офицеров.
В одном горестном списке с Владиславом Занадворовым - двадцатилетние лейтенанты Сергей Крицкий, Иван Бокадоров с ростовского хутора Арпачен, Тембат Айдаров из осетинского села Чкалы, иркутянин Филипп Тимченко, рязанец Сергей Юдаев, Андрей Северов из ярославской деревни Ракульской, Константин Желандовский с сибирской станции Юрга, Петр Казаков из Мордовии, Василий Игнатов из тамбовского колхоза "20 лет Октября", Михаил Гусак из Полтавской Решетиловки, Иван Заднипрянский из села Нижняя Марковка Воронежской области…
Здесь же - имена погибших политруков: Евгений Шванюк с Украины, Николай Соколов из Шадринска, Моисей Эберлин с башкирской станции Торбеево, Тимофей Ломовцев из мордовского поселка Ковылкино, Анатолий Зайцев из Пензы, омич Иван Разборов…
Погиб и начальник штаба полка старший лейтенант Ибраим Аманбаев, уроженец казахского села Кегень.
Владислав Занадворов и его сослуживцы похоронены в братских могилах у станицы Чернышевской. Таких могил в Чернышевском районе двадцать три.
***
...Из вечернего сообщения Советского Информбюро: "В течение субботы 28 ноября наши войска в районе города Сталинград, преодолевая сопротивление противника, продолжали наступление на прежних направлениях…"
Лишь губами одними, бессвязно, все снова и снова
Я хотел бы твердить, как ты мне дорога,
Но по правому флангу, по славным бойцам Кузнецова,
Ураганный огонь открывают орудья врага.
...Мы четвертые сутки в бою, нам грозит окруженье:
Танки в тыл просочились, и фланг у реки оголен,
Но тебе я признаюсь, что принято мною решенье,
И назад не попятится вверенный мне батальон.
...Ты прости, что письмо торопясь, отрываясь, небрежно
Я пишу, как мальчишка - дневник и как штурман - журнал.
Вот опять начинается...
Слышишь, во мраке кромешном
С третьей скоростью мчится огнем начиненный металл?
Но со связкой гранат, с подожженной бутылкой бензина
Из окопов бойцы выползают навстречу ему.
Это смерть пробегает по корпусу пламенем синим,
Как чудовища, рушатся танки в огне и дыму.
Пятый раз в этот день начинают они наступление,
Пятый раз в этот день поднимаю бойцов я в штыки,
Пятый раз в этот день лишь порывом одним вдохновения
Мы бросаем врага на исходный рубеж у реки!
В беспрестанных сраженьях ребята мои повзрослели,
Стали строже и суше скуластые лица бойцов...
...Вот сейчас предо мной на помятой кровавой шинели
Непривычно спокойный лежит лейтенант Кузнецов.
...Что за огненный шквал!
Все сметает... Я ранен вторично...
Сколько времени прожито, - сутки, минута ли, час?
Но и левой рукой я умею стрелять на отлично,
Но по-прежнему зорок мой кровью залившийся глаз.
Снова лезут, как черти.
Но им не пройти, не пробиться.
Это вместе с живыми стучатся убитых сердца,
Это значит, что детям вовек не придется стыдиться,
Не придется вовек и украдкой краснеть за отца!
Я теряю сознанье... Прощай!
Все кончается просто.
Но ты слышишь, родная, как дрогнула разом гора?
Это голос орудий и танков железная поступь,
Это наша победа кричит громовое "ура!".
1942