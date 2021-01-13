Власти КНР могут национализировать компанию Alibaba

Власти Китая могут национализировать компанию Alibaba, которой принадлежит всемирно известный бренд рассылки товаров по всему миру AliExpress. Владельцем корпорации является второй самый богатый человек Китая Ма Юнь, более известный как Джек Ма, о котором нет известий больше двух месяцев после того, как в начале ноября прошлого года он потерпел серьезную неудачу в финансовых делах и позволил себе резкую критику властей страны.

Тогда Alipay, ныне известная как Ant Financial Service Group, входящая в состав Alibaba, намеревалась провести на фондовых рынках первичное размещение акций (IPO). Эта сделка могла стать крупнейшей в истории подобных операций и сулила корпорации привлечение инвестиций на сумму в 37 миллиардов долларов. Ранее в 2014 году Alibaba с санкции китайских властей провела самое успешное размещение IPO в истории, выручив от сделки 25 миллиардов долларов. Ant, основанная Ма более 20 лет назад, является крупнейшей в мире платформой для мобильных платежей, насчитывающей не менее 730 миллионов пользователей.

За несколько дней до начала сделки представители китайских регулирующих органов встретились с Джеком Ма. По информации The Wall Street Journal, 56-летний Ма, первый китайский бизнесмен, чье фото разместил на своей обложке журнал Forbes, предлагал властям забрать часть активов Ant Group. Однако после встречи китайские регуляторы неожиданно отменили размещение IPO на Шанхайской фондовой бирже. Официально отмена сделки объяснялась опасениями властей по поводу роста онлайн-кредитования Ant и его способности дестабилизировать финансовую систему Китая, которая сильно пострадала от коронавируса и оттока иностранного капитала в 2020 году. Однако в западных медиа говорилось о том, что причиной якобы стали резкие заявления Джека Ма, бывшего университетского преподавателя, сына простых музыкантов, который сделал ошеломляющую карьеру в бизнесе, в адрес властей КНР. В октябре Джек Ма подверг резкой критике политику Пекина по контролю финансовых рисков, заявив, что "она душит инновации". Он также раскритиковал банковскую систему Китая на форуме в Шанхае, заявив, что банковские чиновники, похоже, имеют "менталитет сотрудников ломбарда", и разразился тирадой о том, что структура финансового регулирования Китая не подходит для таких корпораций, как Alibaba.

Ма тут же исчез из поля зрения китайских СМИ, еще недавно отслеживающих чуть ли не каждый его шаг. Он был заменен в качестве главного судьи в заключительном эпизоде своего же игрового шоу для предпринимателей под названием Africa s Business Heroes для бизнесменов с Черного континента, с которыми очень активно работает Китай. Одновременно с этим высшие должностные лица центрального банка Китая дали указание регулирующим органам страны ограничить его обширную бизнес-империю. Но, пожалуй, наиболее тревожным сигналом для самого предпринимателя стала резко изменившаяся по отношению к нему тональность в китайских СМИ, причем даже не в официальных, а ориентированных на бизнес-аудиторию. NetEase, крупнейшая китайская интернет-компания, предоставляющая онлайн-услуги, ориентированные на контент, сообщество, связь и коммерцию, позволила себе не просто критические, а буквально язвительные комментарии в отношении Ма.

Известный как "Дядя Конь" - его китайская фамилия "Ма" в переводе означает это животное, из героя нации стал "вампиром, который собирает деньги и эксплуатирует бедных". Вот один фрагмент из релиза NetEase: "3 ноября листинг Ant Group был приостановлен. Джек Ма, который "не любит деньги", не только потерял лучший шанс стать самым богатым человеком в мире, но даже его репутация, которую он накопил за многие годы, рухнула почти в мгновение ока, и он больше не может быть добрым "отцом-конем". Вместо этого он стал злым "вампиром" в сердцах людей". Аналитики отметили, что такой ярлык в обычно тактичных китайских медиа, тем более в отношении иконы бизнеса КНР, не просто сродни черной метке, а, по сути, ставит крест на дальнейшей карьере самого преуспевающего предпринимателя, который в свое время, будучи преподавателем, получал 15 долларов в месяц и длительное время безуспешно пытался устроиться на любую подработку.

Как отмечают источники, Ма, вероятнее всего, попросту не смог поверить в то, что власти затронут его мощную бизнес-империю. Между тем сигналы о том, что миллиардеру Ма необходимо "опуститься на землю", уже звучали. В одном материале, опубликованном в онлайн-версии "Жэньминь жибао" в ноябре 2019 года, писалось о том, что "эры Джека Ма скоро не будет". "Ма Юнь сообразительный, но без поддержки национальной государственной политики Али не сможет стать триллионной бизнес-империей, а Ма Юнь не сможет иметь влияние и популярность", - говорилось в материале, обнародованном ровно за год до исчезновения бизнесмена. Источники тогда заявляли о том, что тяга Ма к накоплению - он специально назвал свою компанию в честь охотника за сокровищами - и его мечта стать "обладателем триллионов" стала раздражать самых влиятельных партийных руководителей. В декабре Управление рыночного регулирования Китая начало расследование финансовой деятельности Alibaba. Личное состояние Ма оценивалось в более чем 60 миллиардов долларов до того, как была отменена сделка с IPO Ant.

Сигналы о том, что миллиардеру Ма необходимо "опуститься на землю", в Китае и раньше звучали

Теперь, по некоторым оценкам, оно сократилось на 12 миллиардов, учитывая резкое падение стоимости его акций за последние два месяца с момента конфликта. Появилась информация о том, что второй самый богатый человек страны либо скрывается, либо задержан и был вынужден дать добро на крупную реструктуризацию своего детища. Не факт, что Ма, чьей судьбой во вторник вдруг внезапно озаботились европейские парламентарии, содержится под арестом. Его нынешнее местонахождение неизвестно. Но Ма, член Коммунистической партии, якобы получил предупреждение от правительства не покидать страну, сообщило агентство Bloomberg в конце декабря. По информации телеканала CNBC, Джек Ма может скрываться в штаб-квартире корпорации в Ханчжоу. Факт остается фактом. Подняться до небес Джеку Ма в Поднебесной не позволили. Конь попросту сошел с дистанции.