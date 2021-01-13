Внедрение раздельного сбора мусора уперлось в дефицит баков

Раздельно собирает мусор лишь каждый четвертый россиянин. Остальные сохраняют верность мусоропроводу, выбрасывая все отходы своей жизни в одно и то же ведро. Такие данные привела ППК "Российский экологический оператор". Зачастую проблема не в лени или нежелании разделять остатки пищи, бумагу, пластик и другие фракции - стране банально не хватает контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Переход на раздельный сбор мусора необходим, в том числе для выполнения национальных целей развития России до 2030 года. Заложенные там критерии требуют довести к этому сроку сортировку отходов до 100%, а объем отходов, направляемых на полигоны, сократить вдвое. Для этого необходимо повсеместное раздельное накопление отходов, но для его внедрения России нужны почти 420 тысяч контейнеров общей стоимостью более 5,2 млрд рублей, рассказали в ППК РЭО. На конец 2020 года в стране было только 92,2 тысячи специализированных бака, установленных на 79,8 тысячи контейнерных площадках.

Получается, что для дальнейшего развития "мусорной реформы" стране необходимо еще минимум 327,8 тысяч контейнеров.

Сейчас в стране около 60 производителей контейнеров, рассказали "РГ" в минпромторге. Они готовы к увеличению промышленного производства контейнеров для сбора отходов.

В министерстве обратили внимание, что сейчас законодательно определен приоритет создания и развития специализированного высокотехнологичного оборудования по обработке и утилизации отходов. Мусорные баки такого статуса лишены, ведь их могут производить любые предприятия по механической металлообработке.

Наладить выпуск недостающих баков для раздельного сбора отходов, по мнению минпромторга, могут люди, для многих из которых фраза "помочь разобраться с мусором" звучит особенно привлекательно. За подобные заказы готовы взяться в том числе предприятия, расположенные на территории исправительных колоний и других учреждений ФСИН.

Уровень вовлечения населения в раздельный сбор мусора, объявленный ППК РЭО, - 26% - вызвал сомнения у экологов. По данным руководителя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, который ссылается на опрос середины 2020 года, раздельный сбор мусора уже тогда практиковали 27% россиян, а доступ к бакам с разделением на фракции был у 60% респондентов, среди которых почти половина констатировали недостаточную развитость подобной инфраструктуры.

"Если вы хотите оценить, как изменилась вовлеченность населения в сортировку отходов, надо собрать данные у переработчиков вторсырья - выросла у них загрузка или нет, это будет надежный показатель, а не считать число установленных контейнеров, - полагает президент центра "Устойчивое развитие" Наталья Розина. - Три года назад в Москве не было синих баков для вторсырья - теперь они есть у каждого дома. И по контейнерам получается поголовная вовлеченность. Но это же не значит, что все жители столицы стали сортировать свой мусор".

Максимально заинтересованы в получении вторсырья металлурги и производители бумажной продукции

Вторая важная сторона реформы отрасли обращения с отходами - их переработка. Из собранного раздельно должны быть произведены вторичные материальные ресурсы. И тут тоже есть свои сложности.

"Для полноценного перехода на раздельный сбор твердых коммунальных отходов необходимо создание инфраструктуры по обработке и утилизации отходов, - отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев. - Сегодня 35 субъектов обладают производственными мощностями, которые позволяют обработать не менее 30% от общей массы образующихся отходов. Разработанные РЭО меры поддержки инвестпроектов позволят ускорить создание объектов обращения с отходами. Новые инвестиционные инструменты будут утверждены в 2021 году".

По оценке минпромторга, максимально заинтересованы в получении вторсырья металлурги и производители бумажной продукции. От них неоднократно поступали запросы о запрете экспорта лома черных и цветных металлов, а также макулатуры.

"Российские производители различной продукции готовы многократно нарастить объем использования вторичных ресурсов, - констатируют в министерстве. - Обеспечивать рентабельность производственной модели с использованием вторичного сырья возможно, например, за счет системы расширенной ответственности производителей. Так, производители и импортеры товаров и упаковки товаров обязаны обеспечить установленный норматив их утилизации или выплатить экологический сбор согласно установленным ставкам".

Именно принцип расширенной ответственности (как и собранный с производителей и экспортеров экологический сбор) должен стимулировать развитие мощностей по переработке отходов, уверены в минпромторге. А для того, чтобы обеспечить им загрузку, в стране должны появиться еще почти 330 тысяч мусорных баков для раздельного накопления отходов. И люди должны найти в себе силы использовать эту возможность для разделения отходов. Хотя бы потому, объясняют экологи, что каждый "мусоропроводный" сборный пакет, выброшенный в синий бак для перерабатываемых фракций, ухудшает качество извлечения вторичных материальных ресурсов и увеличивает массу того, что сожгут или захоронят.