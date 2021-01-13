Внедрение раздельного сбора мусора уперлось в дефицит баков

Новости

Белорусский "Зубренок" собирает своих поклонников 20:00
Uniao Quimica начала производство вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Бразилии 19:55
Литва приостановила вакцинацию препаратом Pfizer 19:44
Минсельхоз предлагает повысить пошлину на пшеницу 19:08
Петр Бирюков: Городские службы готовы к предстоящему снегопаду 19:05
Останкинская башня покрылась льдом 18:54
Задержанные в Южном Судане россияне отпущены на свободу 18:47
Названы опасные симптомы в период холодов 18:35
Актер из "Глухаря" Дмитрий Гусев найден мертвым в своей машине 18:32
В аэропорту Домодедово началась вакцинация от коронавируса 18:22
Палата представителей США начала обсуждать резолюцию об импичменте Трампу 18:13
В регионы в помощь российским врачам доставят 152 внедорожника 18:06
Датская компания отказалась от участия в достройке "Северного потока 2" 17:29
В Амстердаме перестанут продавать наркотики туристам 17:29
Транзит российского газа через Украину упал до минимума за 30 лет 17:23
Карякин выиграл 10-й этап "Дакара" в классе мотовездеходов 17:22
Бюджет на дорожное строительство в 2020 году исполнен на 99% 17:12
Юрий Семин станет тренером-консультантом клуба "Красава" 17:06
Американцы экранизируют британскую постановку "1984" по Оруэллу 17:02
Бесплатные лекарства от коронавируса получили более 800 тысяч россиян 16:59
До конца года 100 госуслуг переведут в электронный формат 16:56
В МИД РФ ответили на требование Варшавы вернуть обломки самолета Качиньского 16:55
Валерий Вечорко назвал главный эффект масштабной вакцинации от COVID-19 16:43
РАН порекомендовала отложить создание ракеты "Енисей" для полета на Луну 16:28
Лиам Нисон готов вернуться к "Звездным войнам" 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
13.01.2021 19:56
Рубрика: Экономика

Отходный промысел

Внедрение раздельного сбора мусора уперлось в дефицит баков
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8356)
Раздельно собирает мусор лишь каждый четвертый россиянин. Остальные сохраняют верность мусоропроводу, выбрасывая все отходы своей жизни в одно и то же ведро. Такие данные привела ППК "Российский экологический оператор". Зачастую проблема не в лени или нежелании разделять остатки пищи, бумагу, пластик и другие фракции - стране банально не хватает контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.
Принцип "разделяй и властвуй" справедлив даже в борьбе за благоприятную экологическую среду. Фото: Татьяна Андреева/ РГ Принцип "разделяй и властвуй" справедлив даже в борьбе за благоприятную экологическую среду. Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Принцип "разделяй и властвуй" справедлив даже в борьбе за благоприятную экологическую среду. Фото: Татьяна Андреева/ РГ

Переход на раздельный сбор мусора необходим, в том числе для выполнения национальных целей развития России до 2030 года. Заложенные там критерии требуют довести к этому сроку сортировку отходов до 100%, а объем отходов, направляемых на полигоны, сократить вдвое. Для этого необходимо повсеместное раздельное накопление отходов, но для его внедрения России нужны почти 420 тысяч контейнеров общей стоимостью более 5,2 млрд рублей, рассказали в ППК РЭО. На конец 2020 года в стране было только 92,2 тысячи специализированных бака, установленных на 79,8 тысячи контейнерных площадках.

Получается, что для дальнейшего развития "мусорной реформы" стране необходимо еще минимум 327,8 тысяч контейнеров.

Сейчас в стране около 60 производителей контейнеров, рассказали "РГ" в минпромторге. Они готовы к увеличению промышленного производства контейнеров для сбора отходов.

В министерстве обратили внимание, что сейчас законодательно определен приоритет создания и развития специализированного высокотехнологичного оборудования по обработке и утилизации отходов. Мусорные баки такого статуса лишены, ведь их могут производить любые предприятия по механической металлообработке.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Готова ли Россия перейти на полную сортировку мусора

Наладить выпуск недостающих баков для раздельного сбора отходов, по мнению минпромторга, могут люди, для многих из которых фраза "помочь разобраться с мусором" звучит особенно привлекательно. За подобные заказы готовы взяться в том числе предприятия, расположенные на территории исправительных колоний и других учреждений ФСИН.

Уровень вовлечения населения в раздельный сбор мусора, объявленный ППК РЭО, - 26% - вызвал сомнения у экологов. По данным руководителя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, который ссылается на опрос середины 2020 года, раздельный сбор мусора уже тогда практиковали 27% россиян, а доступ к бакам с разделением на фракции был у 60% респондентов, среди которых почти половина констатировали недостаточную развитость подобной инфраструктуры.

"Если вы хотите оценить, как изменилась вовлеченность населения в сортировку отходов, надо собрать данные у переработчиков вторсырья - выросла у них загрузка или нет, это будет надежный показатель, а не считать число установленных контейнеров, - полагает президент центра "Устойчивое развитие" Наталья Розина. - Три года назад в Москве не было синих баков для вторсырья - теперь они есть у каждого дома. И по контейнерам получается поголовная вовлеченность. Но это же не значит, что все жители столицы стали сортировать свой мусор".

Максимально заинтересованы в получении вторсырья металлурги и производители бумажной продукции

Вторая важная сторона реформы отрасли обращения с отходами - их переработка. Из собранного раздельно должны быть произведены вторичные материальные ресурсы. И тут тоже есть свои сложности.

"Для полноценного перехода на раздельный сбор твердых коммунальных отходов необходимо создание инфраструктуры по обработке и утилизации отходов, - отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев. - Сегодня 35 субъектов обладают производственными мощностями, которые позволяют обработать не менее 30% от общей массы образующихся отходов. Разработанные РЭО меры поддержки инвестпроектов позволят ускорить создание объектов обращения с отходами. Новые инвестиционные инструменты будут утверждены в 2021 году".

По оценке минпромторга, максимально заинтересованы в получении вторсырья металлурги и производители бумажной продукции. От них неоднократно поступали запросы о запрете экспорта лома черных и цветных металлов, а также макулатуры.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Раздельный сбор мусора потребует создания рынка вторичных материалов

"Российские производители различной продукции готовы многократно нарастить объем использования вторичных ресурсов, - констатируют в министерстве. - Обеспечивать рентабельность производственной модели с использованием вторичного сырья возможно, например, за счет системы расширенной ответственности производителей. Так, производители и импортеры товаров и упаковки товаров обязаны обеспечить установленный норматив их утилизации или выплатить экологический сбор согласно установленным ставкам".

Именно принцип расширенной ответственности (как и собранный с производителей и экспортеров экологический сбор) должен стимулировать развитие мощностей по переработке отходов, уверены в минпромторге. А для того, чтобы обеспечить им загрузку, в стране должны появиться еще почти 330 тысяч мусорных баков для раздельного накопления отходов. И люди должны найти в себе силы использовать эту возможность для разделения отходов. Хотя бы потому, объясняют экологи, что каждый "мусоропроводный" сборный пакет, выброшенный в синий бак для перерабатываемых фракций, ухудшает качество извлечения вторичных материальных ресурсов и увеличивает массу того, что сожгут или захоронят.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минпромторг "Мусорная" реформа

Главное сегодня

Интервью с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. Главное
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе
В Госдуме назвали цель процедуры импичмента в отношении Трампа
Минфин вернулся к покупкам иностранной валюты
ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ
Гаражная амнистия может стать бесплатной для россиян
Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей