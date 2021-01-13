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Вокалист панк-группы Senseless Things Марк Кедс найден мертвым

Новости
    13.01.2021, 14:21
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/expressceleb Фото: twitter.com/expressceleb
Фото: twitter.com/expressceleb

Фронтмен лондонской панк-группы Senseless Things, гитарист и вокалист Марк Кедс найден мертвым в своем доме. О смерти пятидесятилетнего музыканта сообщил в соцсетях гитарист коллектива Бен Хардинг.

"С тяжелым сердцем должны сказать вам, что, к сожалению, Марка, нашего вокалиста, основного автора песен и друга, больше нет с нами. Как стало известно, он скончался в своем доме рано утром. Пока причина смерти не называется", - пишет Бен.

Далее напоминая: "Ни для кого не секрет, что Марк долгое время боролся с наркозависимостью и вел довольно хаотичный образ жизни, из-за чего его здоровье в последние годы было сильно подорвано".

"И хотя всё это иногда вызывало трения внутри Senseless Things и сказывалось на функционировании группы и других его проектов, мы предпочитаем вспоминать Марка как нашего друга, брата и большого таланта", - подытоживает некролог гитарист.

Senseless Things собрались в Лондоне в 1986-м и распались в 1995-м, записав четыре альбома. В 2017-м бэнд реформировался.

Кедс выступал с коллективами Jolt, the Lams, The Wildhearts, Trip Fontaine, Deadcuts и сотрудничал с The Libertines Пита Доэрти.

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