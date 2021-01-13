Володин открыл новое здание парламентской библиотеки и поздравил журналистов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в День печати открыл новое здание парламентской библиотеки в Москве (на проспекте Вернадского) и поздравил журналистов с профессиональным праздником.

В этом году библиотека отмечает свой 30-летний юбилей, и все это время у нее не было своего здания - фонды хранились на разных этажах и в подвалах сначала Верховного Совета РСФСР, а потом и Госдумы.

В собрании библиотеки - редчайшие издания, и теперь они обрели свое место в специально оборудованном хранилище для книг и периодики.

- Благодаря поддержке мэра Москвы, правительства города Москвы мы получили полностью оборудованное здание, где есть все необходимое, на более миллиона мест хранения, - сказал Володин на церемонии. Спикер напомнил, что в прежней библиотеке хранились лишь пять процентов книг, журналов, газет, которые есть в наличии.

При этом читатели смогут работать с библиотечными архивами дистанционно. Кроме того, в здании оборудованы современные залы для проведения различных мероприятий - в том числе по видеосвязи.

- Здесь можно будет проводить и заседания комитетов, фракций, круглые столы, экспертные площадки,- пояснил глава нижней палаты. - Тем более - в непосредственной близости и к Российской академии народного хозяйства, и МГИМО, для того, чтобы также использовать их потенциал, приглашая их экспертов и специалистов в различных отраслях.

Вячеслав Володин также поздравил журналистов с Днем российской печати и вручил дипломы победителям ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение в российских средствах массовой информации деятельности ГД.

В мероприятии приняли участие представители думского руководства, лидеры парламентских фракций. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что давно мечтал, чтобы у парламента была настоящая библиотека. Я порадовался, что есть моя любимая "Правда" - с первого номера издания", - отметил он.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский объявил, что заседания фракции отныне будут проходить в новом здании парламентской библиотеки. Он попросил повесить соответствующую табличку о том, что "здесь еще зал еженедельных собраний фракции ЛДПР".

Также Жириновский поздравил собравшихся в здании библиотеки журналистов с Днем печати, назвав Госдуму "самым интересным местом".

"Это особый праздник для России, потому что в России печатное слово всегда значило, значит и будет значить, я уверен, очень многое. Потому что в начале было слово", - напомнил Сергей Миронов ("Справедливая Россия").

В период пандемии стала настолько важной оперативность СМИ, отметил, в свою очередь, глава думских "единороссов" Сергей Неверов. "Потому что это точно, могу сказать, обеспечило жизнь и здоровье очень многим людям. Именно из СМИ люди узнавали, куда можно пойти, обратиться, где получить какую консультацию. Это было на самом деле очень важно и очень здорово", - сказал он. Неверов предупредил журналистов, что впереди - "достаточно серьезный и интересный политический год". "Это и события, которые будут происходить в Государственной Думе, и все дебаты, которые там будут проходить. Ну и конечно, региональная повестка, которая будет идти в рамках этой всей кампании", - пояснил он.