Володин открыл новое здание парламентской библиотеки и поздравил журналистов

Новости

Госдума будет настаивать на расширении программы по поддержке регионов 14:21
В Нижнем Тагиле водитель сбил школьницу на переходе и отчитал ее за это 14:18
На Кубани патологоанатома арестовали за кражи у покойных 14:10
Приговор экс-главе Марий Эл Маркелову огласят 8 февраля 14:07
Столицу накроет сильный снегопад 13:44
Гинцбург сообщил о поставках вакцины "Спутник V" за рубеж 13:41
В Испании 17 человек заразились коронавирусом после вакцинации 13:31
Стал известен сюжет сериала по "Властелину колец" 13:24
Ученые предупредили о последствиях перенесенного COVID-19 13:18
Бой Поветкин - Уайт состоится 6 марта 13:01
Живая сосна и перчатки: что забывали пассажиры подмосковных автобусов 12:59
Рубль признан самой недооцененной валютой мира по "индексу бигмака" 12:53
На МКАД появится новая развязка 12:50
Премьер Японии расширил действие режима ЧС из-за COVID-19 12:48
Мишустин поздравил журналистов с Днем российской печати 12:46
"Аэрофлот" остановил продажу льготных дальневосточных билетов 12:44
ЦИК определил судьбу вакантных депутатских мандатов 12:40
Мишустин освободил Румянцева от должности замглавы Минприроды 12:39
Захватившего заложников в Пятигорске собираются отправить на лечение 12:37
Росстат оценил рост тарифов ЖКХ за 2020 год 12:35
В Петербурге задержан криминальный авторитет Анохин 12:28
Умерла постановщица фильмов ужасов Стэйси Тайтл 12:27
Минфин вернулся к покупкам иностранной валюты 12:20
В Мадриде выросли мусорные горы 12:12
Володин дал прогноз о составе Госдумы после выборов 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
13.01.2021 14:02
Рубрика: Власть

Володин открыл новое здание парламентской библиотеки и поздравил журналистов

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в День печати открыл новое здание парламентской библиотеки в Москве (на проспекте Вернадского) и поздравил журналистов с профессиональным праздником.
Фото: duma.gov.ru Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

В этом году библиотека отмечает свой 30-летний юбилей, и все это время у нее не было своего здания - фонды хранились на разных этажах и в подвалах сначала Верховного Совета РСФСР, а потом и Госдумы.

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости
Володин поставил российские соцсети и СМИ в пример западным

В собрании библиотеки - редчайшие издания, и теперь они обрели свое место в специально оборудованном хранилище для книг и периодики.

- Благодаря поддержке мэра Москвы, правительства города Москвы мы получили полностью оборудованное здание, где есть все необходимое, на более миллиона мест хранения, - сказал Володин на церемонии. Спикер напомнил, что в прежней библиотеке хранились лишь пять процентов книг, журналов, газет, которые есть в наличии.

При этом читатели смогут работать с библиотечными архивами дистанционно. Кроме того, в здании оборудованы современные залы для проведения различных мероприятий - в том числе по видеосвязи.

- Здесь можно будет проводить и заседания комитетов, фракций, круглые столы, экспертные площадки,- пояснил глава нижней палаты. - Тем более - в непосредственной близости и к Российской академии народного хозяйства, и МГИМО, для того, чтобы также использовать их потенциал, приглашая их экспертов и специалистов в различных отраслях.

Вячеслав Володин также поздравил журналистов с Днем российской печати и вручил дипломы победителям ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение в российских средствах массовой информации деятельности ГД.

В мероприятии приняли участие представители думского руководства, лидеры парламентских фракций. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что давно мечтал, чтобы у парламента была настоящая библиотека. Я порадовался, что есть моя любимая "Правда" - с первого номера издания", - отметил он.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Володин дал прогноз о составе Госдумы после выборов

Глава ЛДПР Владимир Жириновский объявил, что заседания фракции отныне будут проходить в новом здании парламентской библиотеки. Он попросил повесить соответствующую табличку о том, что "здесь еще зал еженедельных собраний фракции ЛДПР".

Также Жириновский поздравил собравшихся в здании библиотеки журналистов с Днем печати, назвав Госдуму "самым интересным местом".

"Это особый праздник для России, потому что в России печатное слово всегда значило, значит и будет значить, я уверен, очень многое. Потому что в начале было слово", - напомнил Сергей Миронов ("Справедливая Россия").

В период пандемии стала настолько важной оперативность СМИ, отметил, в свою очередь, глава думских "единороссов" Сергей Неверов. "Потому что это точно, могу сказать, обеспечило жизнь и здоровье очень многим людям. Именно из СМИ люди узнавали, куда можно пойти, обратиться, где получить какую консультацию. Это было на самом деле очень важно и очень здорово", - сказал он. Неверов предупредил журналистов, что впереди - "достаточно серьезный и интересный политический год". "Это и события, которые будут происходить в Государственной Думе, и все дебаты, которые там будут проходить. Ну и конечно, региональная повестка, которая будет идти в рамках этой всей кампании", - пояснил он.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

В Госдуме назвали цель процедуры импичмента в отношении Трампа
ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ
Гинцбург сообщил о поставках вакцины "Спутник V" за рубеж
Цена нефти Brent подскочила до 57 долларов - уровень февраля 2020 года
Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах
"РГ" публикует поправки в закон о госуслугах
Шойгу перечислил задачи армии в 2021 году