ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ

В России фиксируется снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в последние дни, сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Еще раньше об этом заявили российские контрольные органы.

Главный санитарный врач страны Анна Попова сообщила, что в первую декаду января 2021 года специалисты Роспотребнадзора отметили стабилизацию динамики распространения коронавирусной инфекции: интенсивность эпидемического процесса в 22 субъектах Федерации находится в стадии снижения, а в 61 регионе - в стадии стабилизации, рост наблюдается только в двух регионах.

"Мы также наблюдаем снижение на 16% количества госпитализированных за прошедший период... Также снижается и показатель репродукции в течение первой декады, он составил меньше единицы в 76 субъектах РФ, то есть на явно большей территории нашей страны", - рассказала Попова.

А глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что в период новогодних праздников не было допущено "серьёзных системных сбоев" в системе здравоохранения страны. Он добавил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 находится под контролем, а в стационарах нет дефицита коек.