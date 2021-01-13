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13.01.2021 00:34
Рубрика: Общество

Врач рассказала о сроках вакцинации перед крещенскими купаниями

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Менее чем за неделю до купания в проруби лучше не делать прививку от COVID-19. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

В Москве увеличилось количество прививочных пунктов от COVID-19

"Оптимальные сроки для вакцинации в данном случае - семь дней до или через два дня после крещенских купаний. Погружение в ледяную воду влияет на иммунитет и это нужно учитывать при планировании прививки", - цитирует эксперта РИА Новости.

Напомним, один из главных христианских праздников - Крещение Господне - православные отметят 19 января.

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