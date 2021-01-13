Врач рассказала о сроках вакцинации перед крещенскими купаниями

Менее чем за неделю до купания в проруби лучше не делать прививку от COVID-19. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

"Оптимальные сроки для вакцинации в данном случае - семь дней до или через два дня после крещенских купаний. Погружение в ледяную воду влияет на иммунитет и это нужно учитывать при планировании прививки", - цитирует эксперта РИА Новости.

Напомним, один из главных христианских праздников - Крещение Господне - православные отметят 19 января.