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13.01.2021 09:30
Рубрика: В мире

YouTube на неделю заморозил аккаунт Трампа и запретил загружать новые видео

Текст: Диана Ковалева
Фото: REUTERS/Carlos Barria Фото: REUTERS/Carlos Barria
Фото: REUTERS/Carlos Barria

Администрация YouTube удалила новые видео аккаунта американского президента Дональда Трампа и на семь дней запретила публиковать на нем видеоролики и вести трансляции. Об этом со ссылкой на заявление видеохостинга сообщил портал Axios.

Фото: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"После тщательной проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и выпустили предупреждение в связи с нарушением нашей политики в отношении контента, содержащего подстрекательство к насилию. В результате, в соответствии с нашей давней системой предупреждений, канал теперь не может загружать новые видео или вести прямые трансляции в течение как минимум семи дней", - заявили в YouTube.

Отмечается также, что срок заморозки аккаунта может быть продлен. Кроме того, видеохостинг приостановил возможность комментировать оставшиеся на канале видео, ссылаясь на возможный риск провокации насилия.

Напомним, что ранее доступ к личной учетной записи Трампа на постоянной основе закрыл Twitter, объяснив это опасениями, что президент может попытаться спровоцировать беспорядки. Также его лишили возможности писать в Facebook и Instagram до истечения полномочий.

В мире США Компании Информационные технологии YouTube Дональд Трамп

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