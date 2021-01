За год почти 5 млн человек стали инвесторами на Московской бирже

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2020 год увеличилось почти на 5 млн и достигло 8,8 млн. Таким образом, в 2020 году на Московскую биржу пришло частных инвесторов больше, чем суммарно за все предыдущие годы.

Их активность на протяжении всего 2020 года уверенно росла - в декабре сделки на бирже совершали 1,4 млн человек по сравнению с 392 тысячами человек в декабре 2019 года.

По итогам 2020 года объем торгов на рынке акций достиг исторического максимума и составил 23,9 трлн рублей, что почти вдвое больше результата 2019 года. При этом доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в 2020 году составила 40,6%, в объеме торгов облигациями - 13%, на спот-рынке валюты - 12,3%, на срочном рынке - 42%.

Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, составила по итогам 2020 года 145,7 млрд рублей (2 млрд долларов США). Инвесторам доступны 55 биржевых фондов: 39 БПИФов и 16 ETF, из которых 20 БПИФов и 3 ETF были допущены к торгам в 2020 году. За 2020 год объем вложений инвесторов в биржевые фонды вырос более чем в пять раз, до 90 млрд рублей (17 млрд рублей в 2019 году).

По итогам 2020 года количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 3,5 млн, за год открыто более 1,8 млн ИИС. Оборот по счетам ИИС превысил 1,4 трлн рублей, в структуре оборота 85,6% составили сделки с акциями, 10,1% - с облигациями, 4% - с биржевыми фондами.

В 2020 году частные инвесторы вложили в акции на Московской бирже 301 млрд рублей, в облигации - 617 млрд. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги - 88,5% - приходилась на корпоративные облигации, 7,5% - на государственные облигации (6,5% составили ОФЗ и 1% - региональные облигации), 4% - на еврооблигации.

В 2020 году в "Портфель частного инвестора" (средний портфель из топ-10 российских и иностранных акций, а также биржевых фондов) вошли акции "Газпрома" (23,1%), ЛУКОЙЛа (11,8%), "Норникеля" (11,3%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (10,5% и 8% соответственно), акции Аэрофлота (8,2%), ценные бумаги Mail.ru Group (7,4%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,8%), акции МТС (6,5%) и Банка ВТБ (6,3%).

Из иностранных ценных бумаг в "Портфель частного инвестора" в 2020 году вошли акции Alibaba Group Holding LTD (29,5%), Pfizer Inc. (11,6%), Apple (11,1%), Tesla Inc. (9,9%), Intel (8%), Boeing (7,7%), Amazon (7%), NVIDIA (5,1%), AT&T Inc. (5,1%) и American Airlines Group Inc. (4,9%).

Топ-10 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов по итогам 2020 года: фонд инвестиций в IT-сектор США - FXIT (19,4%), в золото - FXGD (15,5%), в акции США - FXUS (14,6%), в акции Китая - FXCN (12,7%), в российские акции, облигации, денежные средства и золото - TRUR (9,6%), фонд инвестиций в российские корпоративные еврооблигации в долларах США - FXRU (6,7%), в американские акции, облигации, денежные средства и золото - TUSD (5,9%), фонд на Индекс РТС - FXRL (5,7%), фонд денежного рынка - FXMM (5,1%) и фонд на Индекс МосБиржи - SBMX (4,9%).