За сутки в России подтверждено 22 850 случаев COVID-19 в 85 регионах

Новости

В Москве скончался футболист Алексей Усков 11:22
Камчатской живодерке грозят три года колонии за убийство щенка 11:19
В Подмосковье пассажир электрички погиб после посадки 11:18
На юге России все военные летчики привиты вакциной "Спутник-V" 11:17
Народный художник СССР Евгения Гатилова скончалась в Москве 11:16
Завершилась рождественская акция православной службы "Милосердие" 11:12
Британцев шокировали продуктовые наборы для малоимущих школьников 11:12
Первый энергоблок БелАЭС выведен на проектную мощность 11:08
Оперштаб: Еще 6870 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:07
Названа причина опрокидывания автобуса на трассе М-4 "Дон" 11:04
Русский язык сохранит в Киргизии официальный статус 10:57
Минюст готовит законопроект, дающий ведомству доступ к банковской тайне 10:48
В Госдуме призвали принять меры в связи с пожарами в домах престарелых 10:42
У главного тренера "Локомотива" Николича умер отец 10:35
В многоэтажке Красноярска сорвался лифт 10:33
МИД РФ: Москва не сомневается в успешной реализации "Северного потока-2" 10:29
Диагностические устройства московских больниц объединили в цифровую сеть 10:26
Эксперт рассказала, как уберечься от травм на тюбинге 10:15
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил об уходе в отставку 10:12
На Урал пришли аномальные 40-градусные морозы 10:10
Названы лучшие для карьеры города России 10:04
Реактивный ударный дрон совершил первый полет в Китае 10:04
Число отравившихся в Буйнакске детей возросло до 71 10:00
Раймонд Паулс из-за возраста не сможет больше приезжать с концертами в РФ 09:52
Вирусолог сообщил о зимнем плато по коронавирусу в РФ 09:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
13.01.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 22 850 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 13,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 4320
  • 2 Санкт-Петербург 3003
  • 3 Московская область 1189
  • 4 Нижегородская область 456
  • 5 Ростовская область 389
  • 6 Воронежская область 388
  • 7 Свердловская область 374
  • 8 Красноярский край 322
  • 9 Хабаровский край 307
  • 10 Вологодская область 302
  • 11 Челябинская область 289
  • 12 Пермский край 286
  • 13 Самарская область 279
  • 14 Волгоградская область 262
  • 15 Иркутская область 260
  • 16 Саратовская область 252
  • 17 Ульяновская область 247
  • 18 Псковская область 245
  • 19 Республика Карелия 243
  • 20 Омская область 240
  • 21 Архангельская область 239
  • 22 Ставропольский край 239
  • 23 Мурманская область 236
  • 24 Приморский край 230
  • 25 Кировская область 229
  • 26 Забайкальский край 228
  • 27 Тверская область 228
  • 28 Ленинградская область 226
  • 29 Республика Крым 213
  • 30 Республика Коми 212
  • 31 Ханты-Мансийский автономный округ 211
  • 32 Пензенская область 207
  • 33 Тульская область 205
  • 34 Калининградская область 201
  • 35 Алтайский край 199
  • 36 Краснодарский край 197
  • 37 Удмуртская Республика 191
  • 38 Брянская область 190
  • 39 Ярославская область 189
  • 40 Новгородская область 186
  • 41 Белгородская область 179
  • 42 Орловская область 177
  • 43 Ивановская область 176
  • 44 Курская область 174
  • 45 Оренбургская область 170
  • 46 Астраханская область 168
  • 47 Республика Башкортостан 167
  • 48 Тюменская область 165
  • 49 Липецкая область 163
  • 50 Республика Дагестан 159
  • 51 Смоленская область 158
  • 52 Тамбовская область 157
  • 53 Калужская область 156
  • 54 Владимирская область 155
  • 55 Республика Бурятия 151
  • 56 Новосибирская область 140
  • 57 Сахалинская область 135
  • 58 Республика Саха (Якутия) 130
  • 59 Томская область 127
  • 60 Рязанская область 124
  • 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 115
  • 62 Амурская область 115
  • 63 Республика Хакасия 112
  • 64 Кемеровская область 110
  • 65 Курганская область 105
  • 66 Кабардино-Балкарская Республика 97
  • 67 Республика Чувашия 95
  • 68 Республика Калмыкия 93
  • 69 Севастополь 93
  • 70 Республика Татарстан 87
  • 71 Республика Мордовия 83
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 82
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 80
  • 74 Чеченская Республика 80
  • 75 Костромская область 75
  • 76 Камчатский край 72
  • 77 Республика Адыгея 72
  • 78 Республика Ингушетия 67
  • 79 Республика Алтай 55
  • 80 Республика Марий Эл 48
  • 81 Магаданская область 27
  • 82 Республика Тыва 26
  • 83 Еврейская автономная область 12
  • 84 Ненецкий автономный округ 6
  • 85 Чукотский автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 471053 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,2%
  • 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область 0,3%
  • 3. Магаданская область, Республика Алтай, Кемеровская область 0,4%
За последние сутки подтверждено 566 смертей
  • Санкт-Петербург 78
  • Москва 76
  • Московская область 26
  • Ростовская область 22
  • Нижегородская область 18
  • Воронежская область 17
  • Иркутская область 16
  • Краснодарский край 15
  • Свердловская область 15
  • Красноярский край 13
  • Вологодская область 12
  • Ульяновская область 12
  • Алтайский край 12
  • Республика Чувашия 11
  • Самарская область 11
  • Челябинская область 10
  • Владимирская область 9
  • Пермский край 9
  • Новосибирская область 9
  • Тульская область 8
  • Республика Крым 8
  • Ставропольский край 7
  • Омская область 7
  • Липецкая область 6
  • Астраханская область 6
  • Республика Дагестан 6
  • Ивановская область 5
  • Республика Коми 5
  • Ленинградская область 5
  • Тюменская область 5
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Забайкальский край 5
  • Орловская область 4
  • Мурманская область 4
  • Волгоградская область 4
  • Оренбургская область 4
  • Томская область 4
  • Белгородская область 3
  • Рязанская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Тверская область 3
  • Калининградская область 3
  • Севастополь 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Республика Северная Осетия - Алания 3
  • Республика Татарстан 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Пензенская область 3
  • Саратовская область 3
  • Приморский край 3
  • Хабаровский край 3
  • Костромская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Кировская область 2
  • Республика Тыва 2
  • Республика Бурятия 2
  • Сахалинская область 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Калужская область 1
  • Смоленская область 1
  • Архангельская область 1
  • Псковская область 1
  • Республика Адыгея 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Курганская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Хакасия 1
  • Кемеровская область 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 63 370 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 658 человек
  • Москва 6870
  • Санкт-Петербург 3425
  • Московская область 1588
  • Ростовская область 479
  • Ивановская область 473
  • Республика Крым 468
  • Нижегородская область 446
  • Иркутская область 444
  • Воронежская область 394
  • Челябинская область 390
  • Мурманская область 382
  • Свердловская область 381
  • Тверская область 358
  • Хабаровский край 356
  • Псковская область 327
  • Новгородская область 325
  • Красноярский край 320
  • Пермский край 316
  • Республика Карелия 301
  • Вологодская область 290
  • Кировская область 278
  • Самарская область 276
  • Республика Коми 275
  • Тамбовская область 273
  • Архангельская область 271
  • Приморский край 271
  • Волгоградская область 265
  • Белгородская область 261
  • Брянская область 256
  • Смоленская область 253
  • Забайкальский край 252
  • Омская область 251
  • Ставропольский край 244
  • Ульяновская область 237
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 231
  • Костромская область 228
  • Новосибирская область 228
  • Томская область 227
  • Саратовская область 220
  • Ленинградская область 213
  • Ханты-Мансийский автономный округ 209
  • Республика Бурятия 198
  • Калининградская область 197
  • Тульская область 196
  • Ярославская область 193
  • Удмуртская Республика 189
  • Чеченская Республика 187
  • Липецкая область 183
  • Алтайский край 180
  • Республика Хакасия 177
  • Орловская область 172
  • Республика Дагестан 168
  • Курская область 167
  • Оренбургская область 165
  • Краснодарский край 160
  • Пензенская область 158
  • Тюменская область 153
  • Республика Башкортостан 149
  • Еврейская автономная область 144
  • Калужская область 142
  • Владимирская область 141
  • Кабардино-Балкарская Республика 134
  • Кемеровская область 129
  • Рязанская область 127
  • Сахалинская область 116
  • Амурская область 113
  • Курганская область 97
  • Республика Саха (Якутия) 84
  • Карачаево-Черкесская Республика 83
  • Астраханская область 82
  • Севастополь 82
  • Республика Адыгея 80
  • Республика Калмыкия 79
  • Республика Чувашия 78
  • Республика Северная Осетия - Алания 76
  • Республика Мордовия 74
  • Камчатский край 70
  • Республика Алтай 48
  • Республика Марий Эл 32
  • Республика Ингушетия 25
  • Магаданская область 25
  • Республика Тыва 24
  • Республика Татарстан 21
  • Чукотский автономный округ 7
  • Ненецкий автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России 2 854 088 человек.

Вирусолог рассказал о зимнем плато по коронавирусу в России
В регионах Общество Здоровье ЮФО ЦФО УрФО СФО СКФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Цена нефти Brent подскочила до 57 долларов - уровень февраля 2020 года
Козак оценил итоги переговоров "нормандской четверки"
ЦБ разъяснил порядок вводимого в РФ контроля за операциями с наличностью
YouTube на неделю заморозил аккаунт Трампа и запретил загружать новые видео
Перечислены симптомы "британского" штамма коронавируса у детей
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы