За сутки в России подтверждено 22 850 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 13,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 4320
- 2 Санкт-Петербург 3003
- 3 Московская область 1189
- 4 Нижегородская область 456
- 5 Ростовская область 389
- 6 Воронежская область 388
- 7 Свердловская область 374
- 8 Красноярский край 322
- 9 Хабаровский край 307
- 10 Вологодская область 302
- 11 Челябинская область 289
- 12 Пермский край 286
- 13 Самарская область 279
- 14 Волгоградская область 262
- 15 Иркутская область 260
- 16 Саратовская область 252
- 17 Ульяновская область 247
- 18 Псковская область 245
- 19 Республика Карелия 243
- 20 Омская область 240
- 21 Архангельская область 239
- 22 Ставропольский край 239
- 23 Мурманская область 236
- 24 Приморский край 230
- 25 Кировская область 229
- 26 Забайкальский край 228
- 27 Тверская область 228
- 28 Ленинградская область 226
- 29 Республика Крым 213
- 30 Республика Коми 212
- 31 Ханты-Мансийский автономный округ 211
- 32 Пензенская область 207
- 33 Тульская область 205
- 34 Калининградская область 201
- 35 Алтайский край 199
- 36 Краснодарский край 197
- 37 Удмуртская Республика 191
- 38 Брянская область 190
- 39 Ярославская область 189
- 40 Новгородская область 186
- 41 Белгородская область 179
- 42 Орловская область 177
- 43 Ивановская область 176
- 44 Курская область 174
- 45 Оренбургская область 170
- 46 Астраханская область 168
- 47 Республика Башкортостан 167
- 48 Тюменская область 165
- 49 Липецкая область 163
- 50 Республика Дагестан 159
- 51 Смоленская область 158
- 52 Тамбовская область 157
- 53 Калужская область 156
- 54 Владимирская область 155
- 55 Республика Бурятия 151
- 56 Новосибирская область 140
- 57 Сахалинская область 135
- 58 Республика Саха (Якутия) 130
- 59 Томская область 127
- 60 Рязанская область 124
- 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 115
- 62 Амурская область 115
- 63 Республика Хакасия 112
- 64 Кемеровская область 110
- 65 Курганская область 105
- 66 Кабардино-Балкарская Республика 97
- 67 Республика Чувашия 95
- 68 Республика Калмыкия 93
- 69 Севастополь 93
- 70 Республика Татарстан 87
- 71 Республика Мордовия 83
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 82
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 80
- 74 Чеченская Республика 80
- 75 Костромская область 75
- 76 Камчатский край 72
- 77 Республика Адыгея 72
- 78 Республика Ингушетия 67
- 79 Республика Алтай 55
- 80 Республика Марий Эл 48
- 81 Магаданская область 27
- 82 Республика Тыва 26
- 83 Еврейская автономная область 12
- 84 Ненецкий автономный округ 6
- 85 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 471053 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,2%
- 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область 0,3%
- 3. Магаданская область, Республика Алтай, Кемеровская область 0,4%
За последние сутки подтверждено 566 смертей
- Санкт-Петербург 78
- Москва 76
- Московская область 26
- Ростовская область 22
- Нижегородская область 18
- Воронежская область 17
- Иркутская область 16
- Краснодарский край 15
- Свердловская область 15
- Красноярский край 13
- Вологодская область 12
- Ульяновская область 12
- Алтайский край 12
- Республика Чувашия 11
- Самарская область 11
- Челябинская область 10
- Владимирская область 9
- Пермский край 9
- Новосибирская область 9
- Тульская область 8
- Республика Крым 8
- Ставропольский край 7
- Омская область 7
- Липецкая область 6
- Астраханская область 6
- Республика Дагестан 6
- Ивановская область 5
- Республика Коми 5
- Ленинградская область 5
- Тюменская область 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Забайкальский край 5
- Орловская область 4
- Мурманская область 4
- Волгоградская область 4
- Оренбургская область 4
- Томская область 4
- Белгородская область 3
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Тверская область 3
- Калининградская область 3
- Севастополь 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Республика Татарстан 3
- Удмуртская Республика 3
- Пензенская область 3
- Саратовская область 3
- Приморский край 3
- Хабаровский край 3
- Костромская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Калмыкия 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Кировская область 2
- Республика Тыва 2
- Республика Бурятия 2
- Сахалинская область 2
- Еврейская автономная область 2
- Калужская область 1
- Смоленская область 1
- Архангельская область 1
- Псковская область 1
- Республика Адыгея 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Курганская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Хакасия 1
- Кемеровская область 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 63 370 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 658 человек
- Москва 6870
- Санкт-Петербург 3425
- Московская область 1588
- Ростовская область 479
- Ивановская область 473
- Республика Крым 468
- Нижегородская область 446
- Иркутская область 444
- Воронежская область 394
- Челябинская область 390
- Мурманская область 382
- Свердловская область 381
- Тверская область 358
- Хабаровский край 356
- Псковская область 327
- Новгородская область 325
- Красноярский край 320
- Пермский край 316
- Республика Карелия 301
- Вологодская область 290
- Кировская область 278
- Самарская область 276
- Республика Коми 275
- Тамбовская область 273
- Архангельская область 271
- Приморский край 271
- Волгоградская область 265
- Белгородская область 261
- Брянская область 256
- Смоленская область 253
- Забайкальский край 252
- Омская область 251
- Ставропольский край 244
- Ульяновская область 237
- Ямало-Ненецкий автономный округ 231
- Костромская область 228
- Новосибирская область 228
- Томская область 227
- Саратовская область 220
- Ленинградская область 213
- Ханты-Мансийский автономный округ 209
- Республика Бурятия 198
- Калининградская область 197
- Тульская область 196
- Ярославская область 193
- Удмуртская Республика 189
- Чеченская Республика 187
- Липецкая область 183
- Алтайский край 180
- Республика Хакасия 177
- Орловская область 172
- Республика Дагестан 168
- Курская область 167
- Оренбургская область 165
- Краснодарский край 160
- Пензенская область 158
- Тюменская область 153
- Республика Башкортостан 149
- Еврейская автономная область 144
- Калужская область 142
- Владимирская область 141
- Кабардино-Балкарская Республика 134
- Кемеровская область 129
- Рязанская область 127
- Сахалинская область 116
- Амурская область 113
- Курганская область 97
- Республика Саха (Якутия) 84
- Карачаево-Черкесская Республика 83
- Астраханская область 82
- Севастополь 82
- Республика Адыгея 80
- Республика Калмыкия 79
- Республика Чувашия 78
- Республика Северная Осетия - Алания 76
- Республика Мордовия 74
- Камчатский край 70
- Республика Алтай 48
- Республика Марий Эл 32
- Республика Ингушетия 25
- Магаданская область 25
- Республика Тыва 24
- Республика Татарстан 21
- Чукотский автономный округ 7
- Ненецкий автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России 2 854 088 человек.