За сутки в России подтверждено 22 850 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 13,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 4320

2 Санкт-Петербург 3003

3 Московская область 1189

4 Нижегородская область 456

5 Ростовская область 389

6 Воронежская область 388

7 Свердловская область 374

8 Красноярский край 322

9 Хабаровский край 307

10 Вологодская область 302

11 Челябинская область 289

12 Пермский край 286

13 Самарская область 279

14 Волгоградская область 262

15 Иркутская область 260

16 Саратовская область 252

17 Ульяновская область 247

18 Псковская область 245

19 Республика Карелия 243

20 Омская область 240

21 Архангельская область 239

22 Ставропольский край 239

23 Мурманская область 236

24 Приморский край 230

25 Кировская область 229

26 Забайкальский край 228

27 Тверская область 228

28 Ленинградская область 226

29 Республика Крым 213

30 Республика Коми 212

31 Ханты-Мансийский автономный округ 211

32 Пензенская область 207

33 Тульская область 205

34 Калининградская область 201

35 Алтайский край 199

36 Краснодарский край 197

37 Удмуртская Республика 191

38 Брянская область 190

39 Ярославская область 189

40 Новгородская область 186

41 Белгородская область 179

42 Орловская область 177

43 Ивановская область 176

44 Курская область 174

45 Оренбургская область 170

46 Астраханская область 168

47 Республика Башкортостан 167

48 Тюменская область 165

49 Липецкая область 163

50 Республика Дагестан 159

51 Смоленская область 158

52 Тамбовская область 157

53 Калужская область 156

54 Владимирская область 155

55 Республика Бурятия 151

56 Новосибирская область 140

57 Сахалинская область 135

58 Республика Саха (Якутия) 130

59 Томская область 127

60 Рязанская область 124

61 Ямало-Ненецкий автономный округ 115

62 Амурская область 115

63 Республика Хакасия 112

64 Кемеровская область 110

65 Курганская область 105

66 Кабардино-Балкарская Республика 97

67 Республика Чувашия 95

68 Республика Калмыкия 93

69 Севастополь 93

70 Республика Татарстан 87

71 Республика Мордовия 83

72 Республика Северная Осетия-Алания 82

73 Карачаево-Черкесская Республика 80

74 Чеченская Республика 80

75 Костромская область 75

76 Камчатский край 72

77 Республика Адыгея 72

78 Республика Ингушетия 67

79 Республика Алтай 55

80 Республика Марий Эл 48

81 Магаданская область 27

82 Республика Тыва 26

83 Еврейская автономная область 12

84 Ненецкий автономный округ 6

85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 471053 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,2%

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область 0,3%

3. Магаданская область, Республика Алтай, Кемеровская область 0,4% За последние сутки подтверждено 566 смертей Санкт-Петербург 78

Москва 76

Московская область 26

Ростовская область 22

Нижегородская область 18

Воронежская область 17

Иркутская область 16

Краснодарский край 15

Свердловская область 15

Красноярский край 13

Вологодская область 12

Ульяновская область 12

Алтайский край 12

Республика Чувашия 11

Самарская область 11

Челябинская область 10

Владимирская область 9

Пермский край 9

Новосибирская область 9

Тульская область 8

Республика Крым 8

Ставропольский край 7

Омская область 7

Липецкая область 6

Астраханская область 6

Республика Дагестан 6

Ивановская область 5

Республика Коми 5

Ленинградская область 5

Тюменская область 5

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Забайкальский край 5

Орловская область 4

Мурманская область 4

Волгоградская область 4

Оренбургская область 4

Томская область 4

Белгородская область 3

Рязанская область 3

Тамбовская область 3

Тверская область 3

Калининградская область 3

Севастополь 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Республика Северная Осетия - Алания 3

Республика Татарстан 3

Удмуртская Республика 3

Пензенская область 3

Саратовская область 3

Приморский край 3

Хабаровский край 3

Костромская область 2

Ярославская область 2

Республика Карелия 2

Республика Калмыкия 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Башкортостан 2

Кировская область 2

Республика Тыва 2

Республика Бурятия 2

Сахалинская область 2

Еврейская автономная область 2

Калужская область 1

Смоленская область 1

Архангельская область 1

Псковская область 1

Республика Адыгея 1

Чеченская Республика 1

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Курганская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Хакасия 1

Кемеровская область 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 63 370 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 658 человек Москва 6870

Санкт-Петербург 3425

Московская область 1588

Ростовская область 479

Ивановская область 473

Республика Крым 468

Нижегородская область 446

Иркутская область 444

Воронежская область 394

Челябинская область 390

Мурманская область 382

Свердловская область 381

Тверская область 358

Хабаровский край 356

Псковская область 327

Новгородская область 325

Красноярский край 320

Пермский край 316

Республика Карелия 301

Вологодская область 290

Кировская область 278

Самарская область 276

Республика Коми 275

Тамбовская область 273

Архангельская область 271

Приморский край 271

Волгоградская область 265

Белгородская область 261

Брянская область 256

Смоленская область 253

Забайкальский край 252

Омская область 251

Ставропольский край 244

Ульяновская область 237

Ямало-Ненецкий автономный округ 231

Костромская область 228

Новосибирская область 228

Томская область 227

Саратовская область 220

Ленинградская область 213

Ханты-Мансийский автономный округ 209

Республика Бурятия 198

Калининградская область 197

Тульская область 196

Ярославская область 193

Удмуртская Республика 189

Чеченская Республика 187

Липецкая область 183

Алтайский край 180

Республика Хакасия 177

Орловская область 172

Республика Дагестан 168

Курская область 167

Оренбургская область 165

Краснодарский край 160

Пензенская область 158

Тюменская область 153

Республика Башкортостан 149

Еврейская автономная область 144

Калужская область 142

Владимирская область 141

Кабардино-Балкарская Республика 134

Кемеровская область 129

Рязанская область 127

Сахалинская область 116

Амурская область 113

Курганская область 97

Республика Саха (Якутия) 84

Карачаево-Черкесская Республика 83

Астраханская область 82

Севастополь 82

Республика Адыгея 80

Республика Калмыкия 79

Республика Чувашия 78

Республика Северная Осетия - Алания 76

Республика Мордовия 74

Камчатский край 70

Республика Алтай 48

Республика Марий Эл 32

Республика Ингушетия 25

Магаданская область 25

Республика Тыва 24

Республика Татарстан 21

Чукотский автономный округ 7

Ненецкий автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России 2 854 088 человек. Вирусолог рассказал о зимнем плато по коронавирусу в России