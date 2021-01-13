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13.01.2021 20:57
Рубрика: Власть

За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 156 военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Оборонное ведомство представило последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно статистике, опубликованной в специальном бюллетене на сайте ведомства, за прошедшие сутки от COVID вылечились 156 военнослужащих. А общее количество военных, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 26 тысяч 260 человек.

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
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По сведениям на 13 января, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на COVID-19 сняли с медицинского контроля 97 тысяч 583 военнослужащих.

В то же время на контроле у врачей остаются 3 тысячи 950 военных. У них диагностировали опасную инфекцию. Это меньше, чем было в минувший вторник и несколькими днями ранее. Чуть более 2 тысяч пациентов лежат в военных госпиталях. 61 человек изолирован по месту службы. 26 лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 841 лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 10 человек, в состоянии средней тяжести -16 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, помощь там оказали 14 тысячам 409 пациентам, 4 957 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

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