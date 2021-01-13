Завершилась рождественская акция православной службы "Милосердие"

Более 13,5 тысячи подарков собрала в ходе десятой юбилейной акции "Дари радость на Рождество" православная служба помощи "Милосердие".

Напомним особенности акции: в святочные дни координаторы и добровольцы "Милосердия" поздравляют с праздником детей-сирот, одиноких стариков, тяжелобольных детей и взрослых, бездомных, людей в беде. И стараются выполнить их пожелания и мечты. 9 декабря прошлого года служба "Милосердие", объявив о старте "Дари радость на Рождество", опубликовала список желанных для людей подарков на специальной странице. И любой желающий мог забронировать подарок на сайте, купить его и привезти либо заказать доставку в пункт приема подарков в Москве.

В этом году на покупку недостающих подарков люди пожертвовали более 6 миллионов рублей, и это в два раза больше, чем в прошлом году.

- В этом году мы собрали более 13,5 тысячи подарков, и 282 тысячи - за все десять лет проведения акции, - рассказала организатор акции "Дари радость на Рождество" Светлана Шепель.

Она уточнила, что в акции участвуют не только отдельные жертвователи, но коллективы. Одна компания пожертвовала 180 тысяч рублей на инвалидную коляску для ребенка с ДЦП. Представители другой организации решили порадовать "особых детей" - в праздник ребята получили музыкальные инструменты и развивающие игрушки.

Оставшиеся после приобретения подарков средства пойдут на нужды подопечных "Милосердия", пояснили организаторы акции.