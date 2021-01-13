"Золотой орел" назвал соискателей

На звание "Лучший фильм года" претендуют пять картин: "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского, "Лед-2" Жоры Крыжовникова, "Стрельцов" Ильи Учителя и "Союз Спасения" Андрея Кравчука. В "Союзе Спасения" роль Екатерины Трубецкой сыграла молодая белорусская актриса Марина Коняшкина.

Церемония вручения наград пройдет 22 января в первом павильоне "Мосфильма". Марина Коняшкина родилась в Минске, ее отец - военный, а мама - учитель белорусского языка. Встретив однажды на улице приятельницу, которая, учась в театральной студии, уже побывала в Париже и других городах Европы, она тоже записалась в студию.

А через некоторое время отправилась в Москву поступать в вуз. В 2007 году окончила актерский факультет Театрального института имени Бориса Щукина (курс Павла Любимцева). Сразу после окончания института была принята в труппу Московского художественного театра имени А.П. Чехова.

В "Союзе Спасения" роль Екатерины Трубецкой сыграла молодая белорусская актриса Марина Коняшкина

Первой картиной, в которой сыграла Марина, стала военная драма "Глубокое течение". На "Золотого орла" за "Лучшую женскую роль" в фильме "Дорогие товарищи!" претендует белорусско-российская актриса Юлия Высоцкая. На "Лучшую женскую роль на телевидении" номинируется Светлана Немоляева, обладательница специального приза "Кино без границ-2018" минского кинофестиваля "Лістапад".

Кстати

По итогам 2020 года экспертный совет киноакадемии рекомендовал для голосования 57 полнометражных игровых фильмов, 21 неигровой фильм, 32 короткометражных фильма, 16 мини-сериалов (до 10 серий), 11 сериалов (10 и более серий), 37 анимационных фильмов и 23 игровых зарубежных фильма. Среди мини-сериалов представлен снятый в Минске "Дед Морозов". Это удивительная история о человеке, который ушел на фронт 87-летним стариком.