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63-летний Юрий Стоянов записал альбом своих романсов

Новости
    14.01.2021, 18:09
Текст:   Олег Усков

Народный артист России, актер театра, кино и ТВ, музыкант и телеведущий Юрий Стоянов выпускает дебютный альбом "Где-то", куда вошли романсы его собственного сочинения - Юрий Николаевич написал и слова, и музыку.

Фото: kinopoisk.ru
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О столь интересном событии в культурной жизни страны сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "М-Продакшн". Всего на альбоме слушателя ждут одиннадцать треков. Лишь один из которых не принадлежит перу Стоянова.

"Среди них композиции, которые артист написал в юности, более десяти лет назад, а также песни, записанные в период пандемии", - уточнили в компании.

Пластинка посвящена жене артиста Елене, другу и соратнику Илье Олейникову (скончался в 2012 году), дочерям, маме и друзьям.

"В прошедшем году благодаря этому ненавистному всем ковиду я смог не только завести Instagram и YouTube, но и разобрал свои старые записи, а также сделал несколько новых", - рассказал о произошедшем актер.

Он добавил, что радостных песен в сборке практически нет, и у него получился "альбом невеселых песен от веселого артиста", пластинка музыки "для душевных вечеров, для людей, кому в песнях еще важны слова".

Релиз - 25 января. Кроме того, напряженно ждем премьеры многосерийной черной комедии "Вампиры средней полосы", где Юрий Николаевич сыграл дедушку-упыря Святослава Вернидубовича, лидера общины мирных вурдалаков на Вологодщине.

Что примечательно, в роли вампира Славы Стоянов заменил приговоренного к 7,5 годам колонии актера Михаила Ефремова. Который перед тем попытался заменить в этой роли Стоянова, но толком не успел, став виновником смертельного ДТП.

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