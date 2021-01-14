Аккаунт российской вакцины в Twitter блокировали из-за попытки взлома

Учетная запись российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Twitter разблокирована.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщал, что учетная запись заблокирована по неизвестным причинам. "Мы разбираемся в причинах произошедшего", - говорилось в сообщении РФПИ.

В фонде подчеркивали, что через Twitter открыто делились всей информацией о вакцине и о том, как она работает. Через эту соцсеть фонд предложил AstaZeneca использовать один из компонентов российской вакцины и договорился о проведении совместных клинических исследований.

"Мы просим всех наших подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть нам доступ к учетной записи", - говорилось в обращении РФПИ.

Позже Twitter восстановил доступ к учетной записи @sputnikvaccine. В соцсети блокировку объяснили возможной попыткой несанкционированного доступа к аккаунту из штата Виргиния, США, сообщил РФПИ.