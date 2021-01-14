Американский военный аналитик оценил возможности БЛА "Охотник"

Ранее сообщалось, что в ходе испытаний "Охотник" точно поразил наземную цель неуправляемыми авиабомбами массой в 500 килограммов. Это произошло благодаря прицельно-навигационному комплексу, который приближает дрон к высокоточному управляемому оружию.
Ознакомившись с данными запуска, Сэмюэль Бендетт предположил, что "Охотник" оснащен системой дистанционного управления.
В центре военно-морского анализа Бендетт прицельно изучает российские технологии и разработки в области обороны и безопасности.
Эксперт прогнозирует, что для высокой степени автономности тяжелый ударный беспилотник оснастят искусственным интеллектом.
- "Охотник" должен быть способен автономно поражать стационарные и мобильные наземные цели с заранее известными координатами, в том числе при приеме внешнего целеуказания в воздухе, - считает Сэмюэль Бендетт.
В аналитическом материале, где "Охотник" называют дроном-убийцей, отмечается, что, хотя бомба в недавнем испытании была неуправляемой, БЛА в конечном итоге должен быть совместим с управляемыми боеприпасами.