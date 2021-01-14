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14.01.2021 13:45
Рубрика: В мире

Австрия закроет границы с Чехией и Словакией из-за коронавируса

Текст: Александр Саможнев
В ночь на четверг Австрия закроет 45 пограничных пунктов с Чехией и Словакией. Причиной этого являются высокие показатели числа случаев коронавируса в соседних странах. Некоторые пограничные переходы в Нижней Австрии также будут закрыты, сообщает телеканал ORF.
Фото: AP Photo/Ronald Zak Фото: AP Photo/Ronald Zak
Фото: AP Photo/Ronald Zak

"В целях поддержания общественного спокойствия, порядка и безопасности, пограничное движение на переходах будет полностью остановлено", - говорится в распоряжении австрийского МВД.

С субботы Австрия более тщательно контролирует границы с Чехией и Словакией из-за большого количества случаев. Ранее министр внутренних дел Карл Нехаммер (АНП) объявил о том, что меньшие пограничные переходы также будут закрыты, а стационарный контроль заменит прежний мобильный контроль во внутренних районах. В Чехии зафиксировано большое количество новых случаев, а в Словакии имеются подозрения на случаи "британской" мутации вируса.

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Уже сейчас все лица, въезжающие в Австрию, должны подписать обязательство о самостоятельном помещении в карантин, в противном случае им может быть отказано во въезде. Только по истечении пяти дней десятидневная изоляция может быть досрочно прекращена при наличии отрицательного текста на COVID-19.

Существуют исключения для пригородного сообщения и грузовых перевозок. Лицам, ежедневно прибывающим в Австрию, не нужно сдавать тесты или уходить на карантин. Однако при въезде они должны представить достоверные доказательства о наличии работодателя. Теперь введено обязательство зарегистрироваться в режиме онлайн перед въездом в Австрию.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

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