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14.01.2021 17:59
Рубрика: Происшествия

Басманный суд заочно арестовал обвиняемых в убийстве Вячеслава Иванькова

Текст: Иван Егоров
Басманный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении граждан России и Республики Абхазии Астамура Бутбы и Нугзара Папавы.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Басманного суда, им предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц и незаконном приобретении, передачи, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия организованной группой. В суде уточнили, что оба фигуранта скрылись и объявлены в международный розыск, им избрана мера пресечения на 2 месяца с момента задержания их на территории РФ либо с момента экстрадиции на территорию России.

Фото: Иван Егоров/РГ
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Вячеслав Иваньков был убит вечером 28 июля 2009 года, когда выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе выстрелом из снайперской винтовки. По данным следствия, мотивом убийства стала вражда между Иваньковым, известным в криминальных кругах как вор в законе "Япончик" и другим "законником" Ильей Симонией - "Махо".

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы

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