Бастрыкин посетил подшефное СК детское учреждение

Новости

Володин сообщил, что сделал прививку от коронавируса 20:27
Назван состав сборной РФ по биатлону на эстафету на этапе КМ в Оберхофе 20:19
В Петербурге у домашнего кота подтвердился коронавирус 20:09
Дневник самонаблюдения после вакцинации ведут более 60 тысяч россиян 19:57
В Москве суд оштрафовал владельца Stalin Doner 19:52
В Петербурге заблокировали таксопарк после просмотра водителем порно 19:45
Обложка комикса о приключениях Тинтина в Китае продана за 3,2 млн евро 19:45
Лана Дель Рей снова стала жертвой травли "прогрессивной общественности" 19:37
В Петербурге ожидают роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19 19:32
Эрдоган привился китайской вакциной от коронавируса 19:29
Столичные учителя готовы к переходу на очное обучение 19:29
В Минздраве допустили послабления для привившихся от коронавируса 19:29
В Москве возбуждено административное дело против владельца Stalin Doner 19:18
За хищение земель Минобороны в Подмосковье осуждена преступная группа 19:18
Свидетельства о смерти оцифруют и объединят в регистр 19:12
Новый роман Алексея Иванова "Тени тевтонов" станет аудиосериалом 19:03
Названа дата заседания группы высокого уровня Союзного государства 19:00
В Москве привитые от коронавируса получат послабления 18:59
В Петербурге умерла создатель организации "Жители блокадного Ленинграда" 18:58
Петербуржца приговорили к восьми годам колонии за подготовку терактов 18:48
Собянин: В Москве от COVID-19 привито около 140 тысяч человек 18:42
Памфилова отказалась от мессенджера WhatsApp 18:42
Уволился директор музея истории Петербурга в Петропавловской крепости 18:35
В Германии земельные власти могут ужесточить локдаун 18:35
Минсвязи Беларуси пообещало покрыть страну 5G за пять лет 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
14.01.2021 20:08
Рубрика: Власть

Бастрыкин посетил подшефное СК детское учреждение

Текст: Наталья Козлова

В четверг глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил детское учреждение, над которым уже третий год шефствует надзорное ведомство.

Фото: Предоставлено Следственным комитетом РФ
Бастрыкин рассказал о самых громких расследованиях за 10 лет работы СК

Бастрыкин приехал к ребятам вместе с руководителем управления воспитательной работы СК России Сергеем Петровым. Организация официально называется Центр содействия семейному воспитанию "Сколковский".

Бастрыкин поздравил директора центра Андрея Комарова, сотрудников и воспитанников детского учреждения с новогодними праздниками, пожелав крепкого здоровья, терпения и благополучия. Представители Следственного комитета передали сладости и другие подарки для детей и нужд учреждения.

Глава СКР обсудил с Комаровым взаимодействие в текущем году и первостепенные нужды ребят. Речь также шла об адаптации и абилитации воспитанников, проводимых в этих целях центром мероприятий. Бастрыкин отметил внимательность и добросердечность педагогов и воспитателей детского учреждения, подчеркнув, что их труд заслуживает искреннего уважения. Директор центра, в свою очередь, поблагодарил Бастрыкина и коллектив ведомства за помощь и добрые слова в адрес сотрудников центра.

СК взял шефство над центром еще в 2018 году, и с тех пор офицеры ведомства, подружившись с ребятами и сотрудниками центра, стали в нем частыми гостями. Сотрудники ведомства поддерживают детское учреждение и в период пандемии, заботясь о предупреждении заболевания среди ребят и коллектива.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

Интервью председателя СКР Александра Бастрыкина. Главное
Новак: Цена бензина в России не зависит от мировых котировок нефти
Спортсмены предложили использовать на Олимпиаде "Катюшу" вместо гимна
Мурашко: В гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз "Спутника V"
Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья
"РГ" публикует поправки в закон о госуслугах
Шойгу перечислил задачи армии в 2021 году