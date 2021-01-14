Бастрыкин посетил подшефное СК детское учреждение

В четверг глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил детское учреждение, над которым уже третий год шефствует надзорное ведомство.

Бастрыкин приехал к ребятам вместе с руководителем управления воспитательной работы СК России Сергеем Петровым. Организация официально называется Центр содействия семейному воспитанию "Сколковский".

Бастрыкин поздравил директора центра Андрея Комарова, сотрудников и воспитанников детского учреждения с новогодними праздниками, пожелав крепкого здоровья, терпения и благополучия. Представители Следственного комитета передали сладости и другие подарки для детей и нужд учреждения.

Глава СКР обсудил с Комаровым взаимодействие в текущем году и первостепенные нужды ребят. Речь также шла об адаптации и абилитации воспитанников, проводимых в этих целях центром мероприятий. Бастрыкин отметил внимательность и добросердечность педагогов и воспитателей детского учреждения, подчеркнув, что их труд заслуживает искреннего уважения. Директор центра, в свою очередь, поблагодарил Бастрыкина и коллектив ведомства за помощь и добрые слова в адрес сотрудников центра.

СК взял шефство над центром еще в 2018 году, и с тех пор офицеры ведомства, подружившись с ребятами и сотрудниками центра, стали в нем частыми гостями. Сотрудники ведомства поддерживают детское учреждение и в период пандемии, заботясь о предупреждении заболевания среди ребят и коллектива.