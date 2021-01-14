Какие крупные чиновники стали за последнее время фигурантами громких уголовных дел о коррупции. Что изменилось в системе расследования экономических и налоговых преступлений. Что делается для усиления защиты прав детей. В чем особенности работы Судебно-экспертного центра СКР. Почему так важно раскрытие преступлений прошлых лет. Об этом и многом другом глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал "Российской газете" в канун десятилетия своего ведомства.

Александр Иванович, сообщения о задержаниях разного калибра коррупционеров стали, как прогнозы погоды, практически регулярными. Можно ли утверждать, что неотвратимость наказания для взяточников теперь - реальность?

Александр Бастрыкин: Приведу лишь несколько цифр о вкладе Следственного комитета в дело обеспечения экономической безопасности страны. За 10 лет работы Следственного комитета в суды направлено уже свыше 90 тысяч уголовных дел о коррупции. Мы смогли добиться существенного восполнения ущерба по делам коррупционной направленности - государству и потерпевшим от преступлений гражданам возмещено почти 34 миллиарда рублей, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 76,8 миллиарда рублей.

Следственный комитет добивается неотвратимости наказания для любого коррупционера, невзирая на его должностное положение. Имена многих высокопоставленных чиновников, губернаторов, которые за эти годы понесли наказание, всем хорошо известны.

В прошлом году завершено расследование многих других уголовных дел, которые трудно охватить рамками одного интервью. Приведу лишь некоторые примеры.

Перед судом предстал директор департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Владимир Потапкин, обвиняемый в получении взятки в размере 78,9 млн рублей за совершение заведомо незаконных действий в пользу юридического лица.

Расследовано дело в отношении девятерых сотрудников таможенного поста Домодедовской таможни ФТС России, которые обвиняются в совершении служебных подлогов и получении взяток в 2018-2019 годах.

В качестве обвиняемого привлечен начальник оперативной таможни Дальневосточного таможенного управления ФТС России Павел Фомин, также обвиняемый во взяточничестве.

Бывший председатель Анапского районного суда Краснодарского края Владимир Стародубцев обвинен в покушении на мошенничество.

Генеральный директор ООО "Сфера" Виталий Попов совместно с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Олегом Михеевым и иными лицами обвинены в мошенничестве и завладении 11 объектами Волгоградского моторостроительного завода и тремя объектами недвижимого имущества ООО "Волга-Риэлти" общей стоимостью более 60 млн рублей.

Бывший первый заместитель председателя комитета конкурентной политики Республики Крым Сливка, заместитель председателя совета министров Республики Крым Нахлупин и исполняющий обязанности замминистра транспорта региона Дукорский ответят перед судом за получение взятки за незаконные действия по передаче служебной информации.

И помимо этого в регионах очень много других примеров пресечения таких преступлений.

Братья на невыданье

В одном ряду с коррупционными стоят и экономические преступления. Среди них есть и очень громкие. Как скоро перед судом предстанет бывший сенатор Арашуков и его соучастники, которые похищали газ?

Александр Бастрыкин: Следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова и еще 18 их соучастников были завершены в прошлом году, и на данный момент обвиняемые продолжают процедуру ознакомления с материалами уголовного дела. Оно достаточно объемное - 350 томов. После завершения ознакомления дело будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Следствием собраны доказательства причастности фигурантов к убийству двух человек, а также хищениям природного газа более чем на 4,5 млрд рублей. При этом действовали они в составе преступного сообщества, которое организовал Рауль Арашуков.

Соучастники обеспечили назначение членов сообщества на руководящие должности в предприятиях газовой отрасли Северного Кавказа и похищали газ путем безучетной продажи промышленным потребителям. Объемы фиктивных начислений установлены в ходе осмотров баз данных ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и подтверждены результатами судебных экспертиз.

Кстати, в числе обвиняемых двое сотрудников правоохранительных органов, которые привлечены к уголовной ответственности за содействие деятельности преступного сообщества.

Также завершено предварительное следствие в отношении бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Вячеслава Дерева и шести его соучастников. Они обвиняются в хищении бюджетных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость на общую сумму более 110 млн рублей.

В одном из прошлых наших интервью вы говорили о преступлениях братьев Ананьевых. Почему, по вашему мнению, Интерпол отказал нашей стране в их международном розыске?

Александр Бастрыкин: В СМИ сообщалось, что формулировка снятия из международного розыска братьев Ананьевых связана с якобы политически мотивированным уголовным преследованием. Подобное решение принимается не впервые, и нам не всегда понятно, на основании чего делаются такие выводы.

Мы предоставляем убедительные доказательства причастности этих лиц к конкретным уголовно наказуемым деяниям. И, кстати, помимо хищений в банковской сфере, в организации которых они обвиняются, сейчас мы располагаем информацией о причастности Дмитрия Ананьева к покушению на хищение государственного имущества - трех земельных участков. По данному факту возбуждено уголовное дело, и Ананьеву Дмитрию будет заочно предъявлено обвинение.

Но ведь большинство тех, кого вы ищите, ваши иностранные коллеги выдают. Сколько человек было выдано вашему ведомству?

Александр Бастрыкин: Всего по уголовным делам Следственного комитета в международный розыск объявлено около 2100 обвиняемых, в том числе порядка 340 фигурантов были объявлены в розыск за последние два года.

В структуре Следственного комитета действует специальное управление взаимодействия по вопросам международного и федерального розыска лиц. Одной из основных задач является содействие следствию в установлении тех, кто скрылся, а также безвестно отсутствующих (в том числе несовершеннолетних) лиц.

В 2019-2020 годах в Россию для уголовного преследования выданы порядка 60 обвиняемых по уголовным делам, расследуемым СК России, в том числе по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, из Испании экстрадирован бывший заместитель главы регионального отделения спортивного общества "Динамо" Владимир Михалевский, обвиняемый в растрате. Компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию бывшего советника руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрия Хохлова. Из Германии экстрадирован мужчина, обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней.

Нами получена информация об установлении на территориях Австрии, Азербайджана, Болгарии, Испании, Китая, Казахстана и других государств местонахождения порядка 35 лиц, скрывающихся от уголовного преследования, в отношении которых продолжается межведомственная работа, направленная на привлечение их к ответственности.

Дети за границей

Вы всегда говорите, что дети - это один из ваших приоритетов в работе. А если иностранный отец украл или незаконно вывез ребенка из страны, это тоже ваше?

Александр Бастрыкин: В тесном взаимодействии с российскими государственными и иностранными компетентными органами мы устанавливаем местонахождение безвестно отсутствующих несовершеннолетних, в том числе за пределами Российской Федерации.

В 2020 году в подразделения Следственного комитета поступило более 12 тысяч сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних. В результате совместной работы следствия, органов дознания и общественных организаций 12 220 детей возвращены домой и в социальные учреждения.

Так, в результате принятых российскими правоохранительными органами мер обнаружен на территории России малолетний, имеющий двойное - российское и французское - гражданство и разыскиваемый с 2018 года.

Кроме того, установлено местонахождение девяти несовершеннолетних детей на территориях Германии, Кипра, Сирии, США, Турции и Франции.

Защита прав детей подразумевает и защиту сирот от нечестных чиновников. Даже если эти дети уже выросли. Как узнаете о сиротских проблемах?

Александр Бастрыкин: Следственный комитет активно участвует в исполнении Указа президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года об объявлении 2018-2027 годов "Десятилетием детства", которым установлены дополнительные меры поддержки российских семей. Следователи немедленно реагируют на любые злоупотребления в этой сфере, своевременно пресекают попытки хищений бюджетных средств, выделяемых на поддержку материнства и детства.

В 2020 году возбуждено свыше 130 уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением прав детей-сирот на жилье. Подчеркну, что сотрудники ведомства ведут непрерывный мониторинг СМИ и Сети интернет на предмет выявления происшествий с участием несовершеннолетних и иных случаев нарушения их прав и законных интересов в целях обеспечения должного реагирования на них.

Необходимо также сказать о том, что по инициативе Следственного комитета в Уголовно-процессуальный кодекс РФ внесены изменения, касающиеся совершенствования прав несовершеннолетних потерпевших и свидетелей в уголовном судопроизводстве в части регламентации времени проведения следственных действий, обеспечения участия педагога и психолога и по другим аспектам.

От налогов до зарплаты

В 2011 году Следственному комитету были переданы еще и налоговые преступления. За эти годы сильно изменился портрет налоговых "уклонистов"?

Александр Бастрыкин: Несмотря на значительную либерализацию налогового законодательства, направленного на формирование благоприятных условий для предпринимательской деятельности, с 2011 года удельный вес возбужденных уголовных дел данной категории благодаря отлаженному механизму сотрудничества с Федеральной налоговой службой вырос в три раза. Но, подчеркиваю, мы не нацелены на применение к нарушителям уголовных наказаний, наша задача - обеспечить возмещение причиненного государству ущерба в полном объеме.

С этой задачей успешно справляемся - сумма возмещенного в ходе процессуальной деятельности ущерба возросла с 5,3 млрд рублей в 2011 году до 33,5 млрд рублей в 2019 году. За девять месяцев 2020 года эта сумма составила почти 20 млрд рублей. Как видно из приведенных показателей, эффективность этой работы достаточно высока.

Другая не менее важная задача ваших подчиненных - борьба с невыплатой заработной платы. За это работодателям грозит уголовная статья. Она помогает вам в работе?

Александр Бастрыкин: По таким делам в суды с 2011 года и по настоящее время направлено свыше 6600 уголовных дел. И возмещен ущерб в размере 18,5 млрд рублей, что составляет около 80 процентов причиненного ущерба. Кроме того, по ходатайству следователей наложен арест на имущество на сумму свыше 8 миллиардов 300 миллионов рублей.

При расследовании таких дел, как и по налоговым составам, первостепенная задача - обеспечение возмещения ущерба. И для примера могу сказать, что в прошлом году с учетом полной выплаты задолженности по заработной плате прекращено более 450 дел данной категории. Следователями и руководителями следственных подразделений осуществлен 131 выезд в трудовые коллективы в целях профилактики преступлений, связанных с невыплатой заработной платы.

По следам террористов

Следственный комитет стал активно расследовать дела по финансированию терроризма, искать тех бандитов, которые смогли сбежать десятилетия назад. Есть успехи?

Александр Бастрыкин: За 10 лет следователями ведомства в суд направлено свыше 3200 уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности и свыше тысячи дел о терроризме.

Известно, что финансирование международных террористических организаций осуществляется через частных лиц, причем для этого предпринимаются активные попытки привлечения средств через интернет. Деятельность "доноров" террористов успешно пресекается нашими совместными усилиями с ФСБ и МВД России, Росгвардией и Росфинмониторингом. В прошлом году в суды направлены уголовные дела в отношении 41 лица (данные за девять месяцев 2020 г.), принимавшего участие в финансировании международных террористических организаций.

Одно из громких раскрытых дел - об убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. Как скоро перед судом предстанут соучастники этого преступления?

Александр Бастрыкин: Напомню, что на основании собранных доказательств следствие квалифицировало нападения на начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева как акты терроризма, совершенные участниками террористического сообщества.

При первом нападении Ибрагим Эльджаркиев был обстрелян в Ингушетии в момент следования в автомобиле с другими силовиками, один из которых погиб. Спустя несколько месяцев - в ноябре 2019 года - Эльджаркиева выследили уже в Москве, расстреляв его у детской площадки вместе с братом.

На данный момент под стражей по этому делу находятся 12 человек. Их мотивом и мотивом других разыскиваемых, а также устанавливаемых лиц было стремление принудить сотрудников правоохранительных органов отказаться от сбора доказательств в отношении руководителей и членов террористического сообщества и вызвать страх среди населения республики.

Мы намерены установить всех причастных к этим нападениям и деятельности террористического сообщества. Сейчас у следствия имеются сведения об участии в совершении этих преступлений как минимум 25 лиц. В отношении 13 разыскиваемых вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, и по ходатайству следствия на данный момент шесть из них уже заочно арестованы судом. Их роль в совершении преступления состояла в скрытом наблюдении за жертвой, обеспечении членов террористического сообщества в том числе оружием.

Противодействуя расследованию, участники террористического сообщества, по-видимому, опасаясь своего преследования, принимают меры по дискредитации руководителя следственной группы, публикуя фейковую информацию о нем в СМИ и телеграм-каналах. Но следствие намерено установить и добиться ареста каждого из виновных, невзирая на оказываемое воздействие.

Дела из прошлого

Вы часто на своих совещаниях требуете уделять повышенное внимание раскрытию преступлений прошлых лет. Почему это так важно?

Александр Бастрыкин: Мной неоднократно отмечалось, насколько важен принцип неотвратимости наказания. Активное внедрение нами в практику цифровых технологий существенно повлияло на расширение доказательственной базы по расследуемым делам. С учетом современных возможностей криминалистики в прошлом году совместно с органами дознания удалось раскрыть свыше 5 тысяч (5072) преступлений по уголовным делам, приостановленным в прошлые годы (в 2019 г. - 4543). Среди них 551 убийство, 283 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 336 изнасилований и насильственных действий сексуального характера, 1345 иных тяжких и особо тяжких преступлений.

Современные возможности криминалистики, о которых вы говорите, это ДНК-технологии?

Александр Бастрыкин: В том числе. С помощью ДНК-исследований раскрыто несколько серий изнасилований и насильственных действий сексуального характера, а также убийств.

Мы уже информировали общественность о том, что в Главном следственном управлении СК России активно идет расследование уголовного дела по фактам 26 убийств и одного покушения на убийство пожилых женщин, совершенных в период 2011-2012 годов на территории нескольких субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. В декабре прошлого года задержанному за эти бесчеловечные преступления Тагирову предъявлено обвинение по всем эпизодам преступной деятельности. С ним продолжается активная работа по закреплению доказательственной базы и проверке на причастность к другим преступлениям.

Что покажет экспертиза

Недавно был открыт Судебно-экспертный центр ведомства. Как и для чего он создавался?

Александр Бастрыкин: За многие годы эксперты ведомства наработали огромный опыт проведения различных экспертиз. Ежегодно их выполняется свыше 30 тысяч. Вместе с тем наши эксперты не имели статуса государственных судебных экспертов.

Для решения этого вопроса потребовались изменения в законодательстве, которые вступили в силу в прошлом году и позволили образовать в ведомстве Судебно-экспертный центр. Его создание явилось итогом многолетней работы по приданию экспертам Следственного комитета такого значимого статуса.

В состав центра наряду с центральным аппаратом в Москве входят шесть филиалов в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Хабаровске, Новосибирске и Ессентуках. Они объединяют экспертов, дислоцированных практически в каждом субъекте Российской Федерации.

В Судебно-экспертном центре ведется производство биологических, бухгалтерских, дактилоскопических, информационно-аналитических, компьютерно-технических, лингвистических, налоговых, оценочных, пожарно-технических, почерковедческих, психофизиологических, строительно-технических, судебно-медицинских, технико-криминалистических экспертиз документов, финансово-аналитических, фоноскопических, экологических и фотовидеотехнических судебных экспертиз.

И как это влияет на качество следствия?

Александр Бастрыкин: Число уголовных дел, возвращенных прокурором для производства дополнительного расследования, в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократилось более чем в два раза (с 2416 до 1206). О повышении качества следствия свидетельствует и то, что количество дел, возвращенных на доработку судом, также сократилось на 23 процента (в 2020 г. - 677 дел, в 2019 г. - 880). При этом в срок свыше двух месяцев расследовано 32 519 уголовных дел, что на 10 процентов меньше, чем в 2019 г. (36 071). Сократился и их удельный вес от числа оконченных дел: с 37 процентов в 2019 г. до 35 процентов в прошедшем году.

Мы прилагаем максимум усилий, чтобы делать свою работу качественно и с пользой для общества, осознавая, что от наших усилий зависит дальнейшее снижение уровня преступности в стране, благополучие и спокойная жизнь граждан. Именно такая организация нашей деятельности укрепляет доверие к Следственному комитету и помогает нам добиваться положительных результатов. А это главный критерий оценки всей нашей работы.

Эхо войны

Прошел год 75-летия Победы, и мы часто писали о возбуждении в СК уголовных дел по неизвестным фактам злодеяний фашистов против мирного населения. Как продвигается эта работа?

Александр Бастрыкин: В Следственном комитете продолжается расследование обстоятельств геноцида, совершенного нацистами в отношении мирного населения и военнопленных на территории регионов, оккупированных в годы Великой Отечественной войны.

Первоначально мы рассматривали все это как отдельные факты - в связи с рассекречиванием архивных данных в различных субъектах обнаруживались захоронения мирных граждан со следами их насильственной смерти, и мы квалифицировали это как геноцид, возбуждая отдельные уголовные дела. Речь идет о Новгородской, Псковской, Орловской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Крымском полуострове.

Однако, учитывая масштаб карательных действий и полученные доказательства их направленности на полное уничтожение мирного населения советских республик, принято решение о возбуждении уголовного дела о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Поэтому ряд подобных эпизодов о событиях тех лет соединен в одном общем уголовном деле.

Основными доказательствами совершения преступлений нацистами сегодня по-прежнему остаются материалы Международного военного трибунала в Нюрнберге и уголовных дел, рассмотренных национальными судами, результаты работы Чрезвычайной государственной комиссии. Также в их числе данные других судебных процессов, результаты работы наших коллег-следователей, которые тщательно фиксировали все детали преступной деятельности оккупантов.

Помимо этого доказательствами преступлений немецко-фашистских захватчиков являются рассекреченные архивные материалы, показания свидетелей, в том числе родственников жертв злодеяний нацистов, останки людей со следами насильственной смерти, их личные вещи и документы, обнаруженные в местах массовых захоронений времен Великой Отечественной войны при проведении поисковых работ, осуществляемых в целях установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества.

Опираясь на эти данные, сейчас мы имеем возможность продолжать работу по установлению и поиску виновных. И все это направлено на реализацию принципа неотвратимости наказания, сохранение памяти о наших предках и восстановление исторической справедливости.

Следственный комитет на постоянной основе занимается патриотическим и нравственным воспитанием молодежи. Почему вы считаете, что это так серьезно?

Александр Бастрыкин: В Год памяти и славы, которым был объявлен 2020-й, мы провели широкомасштабную Всероссийскую патриотическую молодежную "Эстафету добрых дел". Знамя "Эстафеты" прошло через многие регионы страны с заходом в порты Авачинской бухты Петропавловска-Камчатского, чукотских портов Певек и Эдвитинот, Ямало-Ненецкого порта Сабетта, Мурманска, где проводились патриотические торжественные мероприятия. К участию в эстафете широко привлекались представители Молодежного союза "Юный следователь", "Юнармии", других организаций и объединений.

В сложной эпидемиологической обстановке кадеты, студенты и сотрудники ведомства продолжают оказывать активную помощь и поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и следствия, а также отдельным социальным категориям граждан. Особой заботой со стороны сотрудников Следственного комитета окружены дети подшефных домов ребенка. Их у нас сегодня свыше 400. Мы никого не оставляем в беде!

С гордостью отмечу, что в Музее Победы на Всероссийском патриотическом форуме, состоявшемся с 9 по 11 декабря 2020 года, Следственный комитет Российской Федерации стал лауреатом первой Национальной премии "Победа". Наше ведомство победило в номинации "Собственным примером" в категории "Наставнический проект".

За каждой такой наградой стоят годы упорного, самоотверженного труда!

Юбилейное

Александр Иванович, сегодня у Следственного комитета первый юбилей- десять лет. "Российская газета" поздравляет вас и коллектив СК России со знаменательной датой! Расскажите об истоках образования ведомства и его достижениях за прошедшее десятилетие.

Александр Бастрыкин: Искренне благодарю за поздравления. За прошедшие 10 лет Следственный комитет органично встроился в систему государственных органов, став ее неотъемлемой частью. Конечно, это был непростой процесс, но мы с ним справились. Решение задач, которые относятся к нашей компетенции, важно для всего общества в целом и для каждого отдельного гражданина в частности. И за эти годы сделано все, чтобы решать их оперативно и профессионально. Конечно, можно предположить, что мы шли "по накатанной", взяв за основу созданное до нас. Но это не совсем так. Определенная основа действительно была, но мы привнесли в свою деятельность новые принципы и стандарты, установив себе достаточно высокую планку. В первую очередь я имею в виду диалог с людьми, с обществом. Мы выстраиваем его на принципах открытости, доступности, отсутствия формализма и продолжаем работать, чтобы основным критерием результата этой работы было доверие граждан.

Следственная и криминалистическая работа строится, исходя из понимания важности качественного расследования самых сложных преступлений, посягающих на граждан и затрагивающих разные сферы нашей жизни. Мы всегда стараемся идти на опережение и принимать системные меры для улучшения того или иного направления нашей работы, учитывая современные реалии. Такой подход позволил добиться хороших результатов при раскрытии преступлений прошлых лет, массив которых достался нам в ходе реформы следствия, решить вопросы защиты несовершеннолетних от противоправных посягательств, обеспечить защиту конституционных прав людей, государственных институтов от преступных посягательств, а также делать максимально возможное для возмещения ущерба потерпевшим от преступлений.

На это и были направлены организационные преобразования и совершенствование нормативной базы ведомства. Все эти годы мы активно развиваем криминалистику, возможности которой сейчас просто грандиозны. Открыли Судебно-экспертный центр, нацеленный на объективное проведение необходимых для установления истины экспертиз. Создали систему образовательных учреждений, позволяющую готовить профессиональные кадры для ведомства.

Мы видим, что оценка нашей работы подвергается самому тщательному анализу многими специалистами. Но сейчас можно с уверенностью сказать, что обретение процессуальной самостоятельности придало следствию новые качественные возможности в борьбе с преступностью, которые нами успешно реализуются.

Сколько уголовных дел было расследовано?

Александр Бастрыкин: Следователями Следственного комитета за 10 лет в суды направлен почти 1 миллион уголовных дел (971 003). Число обвиняемых лиц, обладающих особым правовым статусом, по направленным в суд уголовным делам составило свыше 10 тысяч человек (10 319). Государству и гражданам, потерпевшим от преступлений, возмещено свыше 300 млрд рублей. За этими цифрами стоит напряженный труд следователей и криминалистов, готовых в любой момент прийти на защиту прав граждан.

Александр Иванович, разрешите еще раз поздравить вас и весь коллектив Следственного комитета с 10-летием образования ведомства! Пожелать здоровья, успехов в нелегкой и крайне необходимой работе.

Александр Бастрыкин: Благодарю за теплые слова. Пользуясь случаем, сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов Следственного комитета с профессиональным праздником! Уважаемые коллеги, от всей души желаю всем крепкого здоровья, успехов, благополучия! Убежден, что профессионализм и ответственное отношение к делу позволят нам крепко держать авторитет закона на самом высоком уровне!

Ключевой вопрос

По законам следствия

Следственный комитет выступает автором многих законодательных инициатив. Какие из них вы бы выделили особо?

Александр Бастрыкин: Напомню, что за эти годы благодаря активной позиции Следственного комитета в уголовном судопроизводстве значительно увеличен законодательно объем прав потерпевших. Еще расширена сфера применения конфискации имущества. Принят закон о противодействии рейдерским захватам собственности и многие другие.

Центральный аппарат ведомства на постоянной основе участвует в подготовке и рассмотрении поступивших из различных государственных органов проектов нормативных правовых актов в сфере уголовного судопроизводства.

В рамках проводимой работы по обеспечению трудовых прав граждан Главным следственным управлением в 2020 году подготовлен согласованный с МВД России проект федерального закона "О внесении изменений в статью 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", предусматривающий дополнение перечня субъектов уголовной ответственности за невыплату зарплаты лицом, фактически исполняющим обязанности руководителя организации, руководителя филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения. Принятие предлагаемых изменений обеспечит неотвратимость наказания не только для руководителей организаций, но и фактических работодателей, управляющих трудовыми коллективами через номинальных руководителей. В настоящее время этот законопроект проходит согласование профильными ведомствами.

Как вы понимаете, новые предложения необходимо формировать, исходя из анализа практики и существующих проблем. Мы видим, что информационное пространство и свобода использования различных площадок в основном дает полезный эффект, но, очевидно, есть и негативные моменты, связанные с возможностью транслировать в Сети информацию, которая может навредить нашей молодежи.

Недавно сообщалось, что Совет Федерации высказался о планах разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые трэш-стримы. И мы полагаем, что в отдельных случаях, если такая информация принесла определенные тяжкие последствия, целесообразно проработать вопрос о введении уголовной ответственности за ее распространение.

И, кстати, если помните, много лет назад Следственный комитет предлагал идею о введении геномной регистрации отдельных категорий лиц. Высказывалась идея о том, что геномная регистрация лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы, позволит существенно повысить эффективность работы по раскрытию и расследованию преступлений. И недавно профильный Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект, еще больше расширяющий перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Этот законопроект предполагает такую регистрацию для всех осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, подвергнутых административному аресту. Считаю, что позиция законодателя в этом направлении действительно позволит более эффективно бороться с преступностью.