"Бавария" проиграла в Кубке Германии клубу из второй Бундеслиги

Мюнхенская "Бавария" сенсационно проиграла "Хольштайну" в 1/16 финала Кубка Германии в серии послематчевых пенальти.

В розыгрыше Кубка Германии произошла самая громкая сенсация уже на стадии 1/16 финала. Из борьбы за трофей выбыл лучший клуб страны, действующий победитель Лиги чемпионов - мюнхенская "Бавария".

Она принимала скромный "Хольштайн", который выступает во второй Бундеслиге. Мюнхенцы дважды вели в счете после голов Сержа Гнабри и Лероя Сане. Но соперник оба раза отыгрался. В первом тайме гол на счету Фина Бартельса, а за мгновение до финального свистка спас свою команду Хауке Валь.

Судьба встречи решалась в серии пенальти. Единственным игроком, не реализовавшим свою попытку, стал игрок "Баварии" Марк Рока. "Хильштайн" победил - 6:5.