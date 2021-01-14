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14.01.2021 19:46
Рубрика: Общество

Сбились с ритма

Сердце стучит о депрессии
Текст: Ирина Лозовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8357)
Мало кто из нас хотя бы раз не впадал в депрессию. Мир кажется серым, враждебным, тревожным. Уснуть сложно. Любимые продукты становятся нежеланными. Все раздражает. Ничто не радует. А сердце порой колотится так, что дух захватывает. К какому врачу бежать? Кто поможет? Кардиолог?..

Научное издание Medical Xpress опубликовало информацию об исследовании ученых, которым удалось выяснить, что депрессивное состояние может помочь выявить частота сердечных сокращений. На протяжении 24 часов идет наблюдение за частотой биения сердца. Исходя из полученных результатов, доктора могут сделать выводы об актуальном состоянии пациента.

Стресс научатся диагностировать по ушной сере

В течение четырех суток ученые наблюдали за сердечным ритмом тридцати пациентов. У половины из них была ранее диагностирована депрессия. Людям с депрессией было назначено лекарство, но некоторым давали плацебо. Выяснилось, что сердечный ритм у людей с депрессией в среднем на 10-15 ударов в минуту выше, чем у других. Также исследование показало, что антидепрессант помог снизить частоту сердечного ритма. У тех, кто принимал плацебо, показатели не изменились. Ученые считают, что данное исследование поможет диагностировать депрессивное состояние на ранней стадии. И значит, можно успешнее, в короткие сроки избавить человека от этого врага здоровья.

Общество Здоровье Борьба с депрессией

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