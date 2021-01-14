Бой Сергея Ковалева 30 января пройдет в США

Поединок бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева против представителя Узбекистана Бектемира Меликузиева перенесен из России в США.

Поединок намечен на 30 января. Ранее сообщалось о том, что он состоится в Москве. Однако, как сообщает BoxingScene, бой состоится 30 января в Калифорнии. Он станет частью боксерского вечера, главным событием которого станет бой между американцем Шейном Мосли-младшим и представителем Ирландии Джейсоном Куигли.

Ковалев владел тремя поясами в этой весовой категории, последний из них он проиграл в 2019 году Саулю Альваресу. На счету Ковалева 39 боев, из которых он выиграл 34 (29 - нокаутом), проиграл четыре и один из поединков завершился вничью.

Его соперник пока непобедим. Меликузиев выиграл все 6 предыдущих боев.