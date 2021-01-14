Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19

Производство нашего "Спутника V" растет, и это позволяет перейти к более широкой вакцинации населения. Что касается возможности сделать прививку вакциной от Moderna, Pfizer или другой зарубежного производства, сначала препарат должен быть зарегистрирован в России.

"На этой неделе в регионы доставят более 600 тысяч доз "Спутника V", до конца января - еще 2 млн доз", - сообщил вчера глава минздрава Михаил Мурашко. А директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал объемы производства: сейчас выпускается уже 3,5 млн. доз в месяц, а с февраля - будут все 4 млн. Но дело не только в том, чтобы препарат физически был. Его еще нужно, не испортив, доставить хоть в Калининград, хоть на Чукотку и аккуратно использовать.

Переход к массовой вакцинации означает, что ограничений - кому делать - станет меньше. Но очередность все же будет. "Еще раз отмечу приоритет граждан старше 55-60 лет - им особенно важно пройти вакцинацию, чтобы избежать возможного тяжелого течения COVID-19, а также граждан с диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями", - сказал Мурашко. Сейчас прививки в России делают двумя вакцинами. Это гамалеевский "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" от ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора.

Что касается возможности сделать прививку импортным препаратом, она, скорее всего, появится, но когда именно - сказать трудно. Росздравнадзор напомнил, что ввозить в РФ вакцины, не прошедшие здесь госрегистрацию, запрещено. Заявление появилось не случайно: не так давно о готовности закупить партию вакцины Pfizer/BioNTech заявили в московском подразделении израильской клиники Хадасса. Это частное лечебное учреждение входит в Международный медицинский кластер и может использовать самые передовые, только разработанные лекарства и медтехнологии еще до их регистрации в России. Это, как пояснили "РГ" в "Хадасса Москва", предусмотрено федеральным законом N 160 о международном медкластере.

В Росздравнадзоре настаивают: использовать зарубежные вакцины, не прошедшие процедуру регистрации в нашей стране, нельзя. Более того, в ведомстве уточнили, что "запрет распространяется и на медорганизации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера". Причина - нет утвержденного документа, который бы регламентировал порядок ввоза незарегистрированных вакцин в РФ. В клинике, тем не менее, надеются решить этот вопрос - совместно с Росздравнадзором.

Переход к массовой вакцинации означает, что ограничений - кому делать - станет меньше

Что касается регистрации зарубежных вакцин, Pfizer ранее заявлял, что рассматривает такую возможность, а, например, AstraZeneca планировала локализовать в России производство своей вакцины. Подана заявка на регистрацию в России и китайской вакцины "Конвидеция", разработанной Cansino Biologics - наш "Петровакс" организовал ее испытания с перспективой производить в России. Так что зарубежные вакцины должны у нас появиться. Но как скоро - сказать сейчас никто не берется.

Порядок есть порядок, и, как выяснила "РГ", нарушать его никто не собирается. В компании Pfizer говорят, что не планируют поставлять свою вакцину "по запросам частных лиц и организаций", однако допустили возможность поставок "на уровне государственных соглашений". Рассчитывать на то, что это могут быть масштабные партии, вряд ли стоит: вакцин сейчас не хватает во всем мире, все поставки распределяются в рамках заблаговременно заключенных соглашений с разными странами и расписаны на месяцы вперед.

Пока же в "Хадасса Москва" планируют присоединиться к вакцинации "Спутником V" - клиника вошла в число 30 частных медучреждений, где будут делать такие прививки. И не случайно - "Спутник V" проходил здесь испытания. "Наша клиника была единственной международной клиникой - участником клинического исследования "Спутника V" осенью 2020 года. Более того, глава нашей материнской клиники в Иерусалиме Зеев Ротштейн стал первым авторитетным международным экспертом, кто публично поддержал "Спутник V", - сообщил "РГ" директор отдела клинических исследований "Хадасса Москва" Игорь Утяшев. - Пока сам заказчик исследования - Институт Гамалеи - не озвучил результаты исследования, мы не имеем права комментировать. Но могу сказать, что у многих экспертов и врачей мнение о российской вакцине высокое. Информации о ее эффективности столько же, сколько и об иностранных вакцинах, и я считаю, что для групп риска лучше сделать вакцину, чем заболеть COVID-19 и получить осложнения".

Не надо ждать импортных вакцин, надо прививаться тем препаратом, что доступен сейчас

Не надо ждать импортных вакцин - надо прививаться как можно скорее тем препаратом, который доступен сейчас, считает Утяшев. "Многие врачи и менеджмент клиники, кто еще не переболел COVID-19 к моменту начала вакцинации, привились именно "Спутником", все перенесли нормально, у всех выработался достаточный иммунитет", - отметил эксперт.

Тем временем

Жители Сахалинской области, сделавшие прививку от коронавируса, получат специальные бейджи, которые дадут право не носить маски в общественных местах.

Таким образом местные власти призывают всех принять участие в вакцинации против COVID-19, сообщила пресс-служба областного правительства. 16 января в регион прибудет более девяти тысяч доз препарата "Спутник V", а после этого на Сахалин будут доставлять около 20 тысяч доз препарата.

"Вакцина себя отлично зарекомендовала и дает высокую степень защиты. Чтобы выйти из кризиса, нам необходимо получить коллективный иммунитет. Поэтому в течение нескольких месяцев мы должны привить большинство жителей области", - отметил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Подготовил Артем Красиков, Южно-Сахалинск