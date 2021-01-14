Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19

Новости

США внесли Xiaomi в черный список 23:37
Вакцину "Спутник V" начнут производить в Венесуэле 23:29
Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из фильма "Один дома" 22:42
Единый институт развития Дальнего Востока возглавит Эдуард Черкин 22:31
Боксер Ковалев провалил допинг-тест 22:29
Пени за неоплату коммунальных услуг в пандемию будут небольшими 22:19
Минпромторг: Причин для дефицита сахара и подсолнечного масла в РФ нет 22:17
СМИ: Дзюба заразился коронавирусом и не полетит на первый сбор "Зенита" 22:02
Аккаунт российской вакцины в Twitter блокировали из-за попытки взлома 21:59
Власти распространили режим комендантский часа на всю Францию 21:36
В Германии умерли 10 привившихся вакциной Pfizer 21:15
Сменились заместители министра транспорта 21:14
В Голливуде снимается сиквел фильма Тимура Бекмамбетова "Поиск" 21:08
Володин обвинил США в навязывании своих вакцин Европе 21:04
Прививка не отменяет использование масок 21:00
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса 25,5 тысячи военнослужащих 20:55
Володин предложил подготовить рекомендации для США по организации выборов 20:51
Володин сообщил, что сделал прививку от коронавируса 20:27
Назван состав сборной РФ по биатлону на эстафету на этапе КМ в Оберхофе 20:19
В Петербурге у домашнего кота подтвердился коронавирус 20:09
Дневник самонаблюдения после вакцинации ведут более 60 тысяч россиян 19:57
В Москве суд оштрафовал владельца Stalin Doner 19:52
В Петербурге заблокировали таксопарк после просмотра водителем порно 19:45
Обложка комикса о приключениях Тинтина в Китае продана за 3,2 млн евро 19:45
Лана Дель Рей снова стала жертвой травли "прогрессивной общественности" 19:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
14.01.2021 23:13
Рубрика: Общество

Прививка по выбору

Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 6(8357)
Производство нашего "Спутника V" растет, и это позволяет перейти к более широкой вакцинации населения. Что касается возможности сделать прививку вакциной от Moderna, Pfizer или другой зарубежного производства, сначала препарат должен быть зарегистрирован в России.

"На этой неделе в регионы доставят более 600 тысяч доз "Спутника V", до конца января - еще 2 млн доз", - сообщил вчера глава минздрава Михаил Мурашко. А директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал объемы производства: сейчас выпускается уже 3,5 млн. доз в месяц, а с февраля - будут все 4 млн. Но дело не только в том, чтобы препарат физически был. Его еще нужно, не испортив, доставить хоть в Калининград, хоть на Чукотку и аккуратно использовать.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Испытания в России китайской вакцины показали ее высокую эффективность

Переход к массовой вакцинации означает, что ограничений - кому делать - станет меньше. Но очередность все же будет. "Еще раз отмечу приоритет граждан старше 55-60 лет - им особенно важно пройти вакцинацию, чтобы избежать возможного тяжелого течения COVID-19, а также граждан с диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями", - сказал Мурашко. Сейчас прививки в России делают двумя вакцинами. Это гамалеевский "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" от ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора.

Что касается возможности сделать прививку импортным препаратом, она, скорее всего, появится, но когда именно - сказать трудно. Росздравнадзор напомнил, что ввозить в РФ вакцины, не прошедшие здесь госрегистрацию, запрещено. Заявление появилось не случайно: не так давно о готовности закупить партию вакцины Pfizer/BioNTech заявили в московском подразделении израильской клиники Хадасса. Это частное лечебное учреждение входит в Международный медицинский кластер и может использовать самые передовые, только разработанные лекарства и медтехнологии еще до их регистрации в России. Это, как пояснили "РГ" в "Хадасса Москва", предусмотрено федеральным законом N 160 о международном медкластере.

В Росздравнадзоре настаивают: использовать зарубежные вакцины, не прошедшие процедуру регистрации в нашей стране, нельзя. Более того, в ведомстве уточнили, что "запрет распространяется и на медорганизации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера". Причина - нет утвержденного документа, который бы регламентировал порядок ввоза незарегистрированных вакцин в РФ. В клинике, тем не менее, надеются решить этот вопрос - совместно с Росздравнадзором.

Переход к массовой вакцинации означает, что ограничений - кому делать - станет меньше

Что касается регистрации зарубежных вакцин, Pfizer ранее заявлял, что рассматривает такую возможность, а, например, AstraZeneca планировала локализовать в России производство своей вакцины. Подана заявка на регистрацию в России и китайской вакцины "Конвидеция", разработанной Cansino Biologics - наш "Петровакс" организовал ее испытания с перспективой производить в России. Так что зарубежные вакцины должны у нас появиться. Но как скоро - сказать сейчас никто не берется.

Порядок есть порядок, и, как выяснила "РГ", нарушать его никто не собирается. В компании Pfizer говорят, что не планируют поставлять свою вакцину "по запросам частных лиц и организаций", однако допустили возможность поставок "на уровне государственных соглашений". Рассчитывать на то, что это могут быть масштабные партии, вряд ли стоит: вакцин сейчас не хватает во всем мире, все поставки распределяются в рамках заблаговременно заключенных соглашений с разными странами и расписаны на месяцы вперед.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Комбинированная вакцина от COVID-19 и гриппа может быть готова к концу 2022 года

Пока же в "Хадасса Москва" планируют присоединиться к вакцинации "Спутником V" - клиника вошла в число 30 частных медучреждений, где будут делать такие прививки. И не случайно - "Спутник V" проходил здесь испытания. "Наша клиника была единственной международной клиникой - участником клинического исследования "Спутника V" осенью 2020 года. Более того, глава нашей материнской клиники в Иерусалиме Зеев Ротштейн стал первым авторитетным международным экспертом, кто публично поддержал "Спутник V", - сообщил "РГ" директор отдела клинических исследований "Хадасса Москва" Игорь Утяшев. - Пока сам заказчик исследования - Институт Гамалеи - не озвучил результаты исследования, мы не имеем права комментировать. Но могу сказать, что у многих экспертов и врачей мнение о российской вакцине высокое. Информации о ее эффективности столько же, сколько и об иностранных вакцинах, и я считаю, что для групп риска лучше сделать вакцину, чем заболеть COVID-19 и получить осложнения".

Не надо ждать импортных вакцин, надо прививаться тем препаратом, что доступен сейчас

Не надо ждать импортных вакцин - надо прививаться как можно скорее тем препаратом, который доступен сейчас, считает Утяшев. "Многие врачи и менеджмент клиники, кто еще не переболел COVID-19 к моменту начала вакцинации, привились именно "Спутником", все перенесли нормально, у всех выработался достаточный иммунитет", - отметил эксперт.

Тем временем

Жители Сахалинской области, сделавшие прививку от коронавируса, получат специальные бейджи, которые дадут право не носить маски в общественных местах.

Таким образом местные власти призывают всех принять участие в вакцинации против COVID-19, сообщила пресс-служба областного правительства. 16 января в регион прибудет более девяти тысяч доз препарата "Спутник V", а после этого на Сахалин будут доставлять около 20 тысяч доз препарата.

"Вакцина себя отлично зарекомендовала и дает высокую степень защиты. Чтобы выйти из кризиса, нам необходимо получить коллективный иммунитет. Поэтому в течение нескольких месяцев мы должны привить большинство жителей области", - отметил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Подготовил Артем Красиков, Южно-Сахалинск

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Интервью председателя СКР Александра Бастрыкина. Главное
Новак: Цена бензина в России не зависит от мировых котировок нефти
Спортсмены предложили использовать на Олимпиаде "Катюшу" вместо гимна
Мурашко: В гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз "Спутника V"
Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы