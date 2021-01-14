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14.01.2021 18:00
Рубрика: В мире

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу

Текст: Нива Миракян (Рим)

Экс-премьер Италии и медиамагнат Сильвио Берлускони госпитализирован в Монте-Карло на фоне проблем с сердцем. Об этом сообщил его личный врач Антонио Дзангрилло.

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"В понедельник я срочно прибыл на юг Франции, где в настоящий момент временно проживает президент (Берлускони), так как ему стало плохо. На фоне аритмии сердца я принял решение о госпитализации в Монако, поскольку транспортировка в Италию является нецелесообразной", - цитирует слова Дзангрилло агентство ANSA.

В минувшем году 84-летний политик уже переболел COVID-19. Известно также, что в связи с пандемией бывший премьер покинул на время Италию и поселился недалеко от Ниццы.

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