Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу

Экс-премьер Италии и медиамагнат Сильвио Берлускони госпитализирован в Монте-Карло на фоне проблем с сердцем. Об этом сообщил его личный врач Антонио Дзангрилло.

"В понедельник я срочно прибыл на юг Франции, где в настоящий момент временно проживает президент (Берлускони), так как ему стало плохо. На фоне аритмии сердца я принял решение о госпитализации в Монако, поскольку транспортировка в Италию является нецелесообразной", - цитирует слова Дзангрилло агентство ANSA.

В минувшем году 84-летний политик уже переболел COVID-19. Известно также, что в связи с пандемией бывший премьер покинул на время Италию и поселился недалеко от Ниццы.