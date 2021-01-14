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14.01.2021 14:40
Рубрика: Экономика

ЦБ: Банки не высказывались против цифрового рубля

Текст: Игорь Зубков
Банки настороженно относятся к введению цифрового рубля, но ни один из них не заявил о том, что он не нужен, и вопрос, запускать или не запускать этот проект, уже не стоит, сказал зампред Банка России Алексей Заботкин на Гайдаровском форуме.

"Мы получили достаточно широкий спектр критических и осторожных замечаний, в первую очередь, со стороны банковского сектора, для которого изменения, наверное, будут наиболее существенные..., но ни в одном из комментариев не было высказано мнение о том, что цифровой рубль не нужен... Спрос на цифровой рубль есть, наше обсуждение это четко выявило", - рассказал Заботкин в ходе дискуссии "Нужен ли России цифровой рубль?"

Фото: iStock
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Он отметил, что он сделает более дешевыми платежные сервисы, в первую очередь для бизнеса. Как и наличные рубли, цифровой рубль будет выступать в качестве обязательства Банка России, а не конкретного коммерческого банка, а от безналичных рублей он "унаследует" возможность проведения дистанционных и очень быстрых расчетов. Предполагается, что цифровой рубль можно будет "окрашивать" для целевого использования средств, например, в госзаказе или чтобы карманные деньги школьник не мог потратить на алкоголь. Цифровой рубль можно будет без ограничений конвертировать в безналичные и наличные рубли.

ЦБ с участниками рынка уже три месяца обсуждают необходимость цифрового рубля, его возможную архитектуру и способы применения, в ближайшее время Банк России должен представить концепцию этой третьей формы денег, а затем может начаться эксперимент с ее использованием. Опрос Ассоциации банков России подтвердил, что банки видят множество рисков в цифровом рубле. В первую очередь они опасаются массового оттока клиентских средств в цифровой рубль. В ЦБ отмечают, что запуск цифрового рубля усилит конкуренцию банков за клиентские средства и заставит их повысить процентные ставки на остатки по счетам (начисление процентов на цифровой рубль не предусмотрено).

"Учитывая фактор высоких рисков негативных последствий, была высказана точка зрения, что в настоящее время нет острой необходимости запуска масштабного инновационного проекта, который не имеет аналога, подтвержденного мировой практикой", - говорится в резюме ответов банков. По этим причинам ряд банков, поддерживая инициативу ЦБ, полагает, что нужен длительный тестовый период и внедрение цифрового рубля в несколько этапов для оценки возможных негативных эффектов.

Организаторами Гайдаровского форума выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

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