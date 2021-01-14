CD Projekt RED сообщила, когда приведет в порядок игру Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED выпустила новое видео, в котором в очередной раз извинилась за недоделанность своей игры Cyberpunk 2077.

Допущенные ошибки признал руководитель проекта Марчин Ивинский. Всю ответственность за случившееся он просит возлагать исключительно на топ-менеджеров, принявших решение выпускать игру в таком виде, и не винить рядовых разработчиков.

По словам Ивинского, работа над исправлением багов будет длиться весь следующий год - в течение 10 ближайших дней выйдет первый крупный патч, после него еще один. Затем будут выпущены бесплатные сюжетные DLC.

Версия для некстген-консолей появится только во второй половине 2021-го. Обновление для владельцев копий на PS4 и Xbox One будет бесплатным.