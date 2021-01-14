У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

CD Projekt RED сообщила, когда приведет в порядок игру Cyberpunk 2077

Текст:   Богдан Бобров
14.01.2021,  
10:42
Фото: CD Projekt RED Фото: CD Projekt RED
Фото: CD Projekt RED

Компания CD Projekt RED выпустила новое видео, в котором в очередной раз извинилась за недоделанность своей игры Cyberpunk 2077.

Допущенные ошибки признал руководитель проекта Марчин Ивинский. Всю ответственность за случившееся он просит возлагать исключительно на топ-менеджеров, принявших решение выпускать игру в таком виде, и не винить рядовых разработчиков.

Названы лучшие игры 2020 года

По словам Ивинского, работа над исправлением багов будет длиться весь следующий год - в течение 10 ближайших дней выйдет первый крупный патч, после него еще один. Затем будут выпущены бесплатные сюжетные DLC.

Версия для некстген-консолей появится только во второй половине 2021-го. Обновление для владельцев копий на PS4 и Xbox One будет бесплатным.

игры
Фото: istock
Россиян напугали удалением Telegram. Почему эти угрозы - неправда 13.01.2021