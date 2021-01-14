В четверг стало известно, что Верховный суд РФ отказал Зурабу Церетели в просьбе о передаче его судебного дела на пересмотр. Об этом сообщили информационные агентства.

Выражаясь юридическим языком, Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу Церетели, в которой он попросил передать его дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ. Но Верховный суд не счел это нужным.

Речь идет о решениях трех арбитражных судов о взыскании с известного скульптора более 29 миллионов рублей неустойки по иску департамента городского имущества Москвы. Суть этого "долгового" спора в следующем. В 2003 году солидный участок в Москве на Авиамоторной улице площадью 26,9 тысячи квадратных метров был предоставлен городом в аренду ОАО "22 Электромеханический завод". На следующий год Церетели купил здания завода и стал новым арендатором земли. Но с платой за аренду не спешил. Летом 2019 года столичные власти потребовали с "индивидуального предпринимателя Церетели" вернуть долг по аренде - 55 миллионов рублей. Это был долг и пени. Основной долг Церетели все же заплатил, но задолженность по неустойке составила 69 миллионов. Такая сумма неустойки возмутила известного скульптора.

Начались арбитражные суды с просьбой уменьшить эту сумму, так как ответчик был с ней не согласен. По каким-то цифрам, на его взгляд, истек срок давности, а какие-то, по мнению его представителя, хорошо было бы снизить исходя "из принципов справедливости и соразмерности". Само разбирательство с неуплатой арендных платежей шло достаточно долго. В прошлом году Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск частично, оставив 29 миллионов рублей, которые все-таки надо вернуть. Решение позже было оспорено, и его пересматривал Девятый арбитражный апелляционный суд.

И уже поздней осенью правильность решения подтвердила третья инстанция - арбитражный суд Московского округа.

Суд заявил в своем решении, что "неустойка служит средством, обеспечивающим исполнение обязательства, а не средством обогащения за счет должника".

В итоге дело дошло до Верховного суда.