Дания получила расписание работ по достройке "Северного потока 2" в ее исключительной экономической зоне, которые должны начаться 15 января. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансена.

По его словам, временное расписание дальнейшего строительства газопровода получено на прошлой неделе. Прокладка труб начнется 15 января, в соответствии с ранее оговоренными условиями в выданном разрешении оператору проекта компании Nord Stream 2 AG. "Я могу подтвердить, что все соответствующие условия выполнены", - сказал Фальбе-Хансен.

К работам может приступить трубоукладочная баржа "Фортуна", ранее достраивавшая участок (2,6 км) в исключительной экономической зоне Германии. Cудно 14 января покинуло немецкий порт Висмар и двигается к месту работ, о чем свидетельствуют данные портала геопозиционирования морских судов www.vesselfinder.com.

О втором судне, которое считают потенциальным кандидатом на достройку российского газопроводе - трубоукладчике "Академик Черский" в сообщении Датского энергетического агентства не говорится. Сейчас трубоукладчик находится на рейде у Куршской косы.

Большая часть работ на датском участке будет проходить на глубине свыше 30,5 метров, что попадает под санкции США, принятые в конце 2019 года. Из-за этих ограничений швейцарская компания Allseas отказалась от участия в проекте, отозвала свои суда из Балтийского моря, а Россия стала достраивать газопровод своими силами.

В начале января этого года США приняли оборонный бюджет, который предусматривает новые санкции в отношении "Северного потока-2". Они направлены против организаций, оказывающих техническую поддержку судам, ведущим строительство, а также предоставляющим страховые и сертификационные услуги. После этого норвежская компания DNV GL отказалась проводить сертификацию проекта, без чего невозможно будет ввести газопровод в эксплуатацию.

"Сертификация газопровода - это делегирование государством бизнесу функций по оценке соответствия построенного объекта стандартам безопасности, - говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. - И получается, что третья страна мешает этому процессу. Я полагаю, что механизм сертификации (как и страхования) СП-2 будет найден. Может через региональный немецкий фонд или иным способом. Проект соответствует интересам Европы и России, это залог его реализации, несмотря на войну, которую против него ведёт американский истеблишмент", - считает эксперт.