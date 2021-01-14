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14.01.2021 15:56
Рубрика: Общество

Диетолог предупредил об опасности меда

Текст: Алена Ларина

Нередко меду приписывают различные полезные свойства, считая его средством, помогающим исцелить многие недуги. По мнению врача-диетолога Михаила Гинзбурга, это не совсем так.

Фото: iStock
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Действительно, мед лучше, чем сахар, но неправильно считать, что это некий "эликсир здоровья", содержащий большое количество биофакторов, стимулирующих регенерацию и оказывающих бактерицидное или вирусоцидное действие.

- Мед к чаю какую-то функцию выполняет. Возникает эффект согревающий, тонизирующий, отчасти связанный с самим чаем, - считает специалист.

В тоже время его нельзя есть маленьким детям, так как он может вызвать аллергию. Как и сахар, этот продукт противопоказан людям, страдающим ожирением, гипертонией, имеющим проблемы с давлением и жировой гепатоз печени.

Кроме того, употребление меда может спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.

- Если у человека есть такая реакция, ему лучше от меда воздерживаться, - подытожил Михаил Гинзбург в интервью телеканалу "Звезда".

Общество Здоровье

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