Должна ли супруга президента получать деньги от государства?

Новости

СМИ: Дзюба заразился коронавирусом и не полетит на первый сбор "Зенита" 22:02
Аккаунт российской вакцины в Twitter блокировали из-за попытки взлома 21:59
Власти распространили режим комендантский часа на всю Францию 21:36
В Германии умерли 10 привившихся вакциной Pfizer 21:15
Сменились заместители министра транспорта 21:14
В Голливуде снимается сиквел фильма Тимура Бекмамбетова "Поиск" 21:08
Володин обвинил США в навязывании своих вакцин Европе 21:04
Прививка не отменяет использование масок 21:00
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса 25,5 тысячи военнослужащих 20:55
Володин предложил подготовить рекомендации для США по организации выборов 20:51
Володин сообщил, что сделал прививку от коронавируса 20:27
Назван состав сборной РФ по биатлону на эстафету на этапе КМ в Оберхофе 20:19
В Петербурге у домашнего кота подтвердился коронавирус 20:09
Дневник самонаблюдения после вакцинации ведут более 60 тысяч россиян 19:57
В Москве суд оштрафовал владельца Stalin Doner 19:52
В Петербурге заблокировали таксопарк после просмотра водителем порно 19:45
Обложка комикса о приключениях Тинтина в Китае продана за 3,2 млн евро 19:45
Лана Дель Рей снова стала жертвой травли "прогрессивной общественности" 19:37
В Петербурге ожидают роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19 19:32
Эрдоган привился китайской вакциной от коронавируса 19:29
Столичные учителя готовы к переходу на очное обучение 19:29
В Минздраве допустили послабления для привившихся от коронавируса 19:29
В Москве возбуждено административное дело против владельца Stalin Doner 19:18
За хищение земель Минобороны в Подмосковье осуждена преступная группа 19:18
Свидетельства о смерти оцифруют и объединят в регистр 19:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
14.01.2021 20:49
Рубрика: В мире

Леди на зарплате

Должна ли супруга президента получать деньги от государства?
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8357)
Должна ли супруга президента получать зарплату? В Польше депутаты приступили к рассмотрению этого вопроса.

"Ожидание от супруги президента, что она, с одной стороны, станет публичным человеком, а с другой, будет делать это за свой счет, без вознаграждения и взносов в пенсионный фонд, является одним из наиболее очевидных симптомов плохо функционирующего польского государства", - говорится в петиции, поступившей в польский Сейм. Дискуссия о том, какими должны быть права и обязанности первой дамы в Польше, идут давно.

Агата Корнхаузер-Дуда беспокоится о своей будущей пенсии. Фото: REUTERS

Еще до Второй мировой войны в Польше было принято, что супруга главы государства не может работать по профессии, должна заниматься благотворительностью и выполнять представительские функции. Она ездит вместе с президентом в зарубежные страны, встречается с лидерами государств, присутствует на важных международных мероприятиях. При этом не урегулирован вопрос, на чем должна ездить первая дама и кто должен оплачивать ее наряды. Такое положение дел критиковала еще Иоланта Квасьневская - супруга Александра Квасьневского, бывшего президентом Польши с 1995 по 2005 год. Тогда появлялись предложения записывать жен глав государства в штат президентской канцелярии в должности советников хотя бы на полставки.

Но эти идеи так и не были воплощены в жизнь. Во время предыдущего президентского срока нынешнего главы государства Анджея Дуды этот вопрос также поднимался. Агата Корнхаузер-Дуда до того, как ее муж стал президентом, преподавала немецкий язык в одном из наиболее престижных лицеев Кракова. Все эти годы она находится в неоплачиваемом отпуске. В Сейм вносились предложения назначить первой леди зарплату в размере 55 процентов от суммы, которая по закону полагается ее мужу-президенту, то есть сумму, не превышающую трех тысяч евро ежемесячно. Но оппозиция раскритиковала правящую партию, и инициатива была отозвана. Однако после того, как Анджей Дуда был переизбран на второй пятилетний срок, стало понятно, что его супруга лишается не только доходов, но и пенсионных отчислений за десять лет. В канцелярии главы государства подтверждают, что президентскую чету волнует именно вопрос будущей пенсии, а не текущие доходы Агаты Корнхаузер-Дуды.

Многие первые дамы в Европе не получают вознаграждения от государства. Например, президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе избирательной кампании неоднократно заявлял, что его супруга Брижит будет заниматься общественной деятельностью, но не претендует на средства из казны. И свое предвыборное обещание сдержал.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
Во Франции коронавирусом заболела даже первая леди

Нужно сказать, что во Франции не принято, чтобы первые дамы работали, но, несмотря на это, Валери Триервейлер, когда ее экс-партнер Франсуа Олланд был главой государства, оставалась действующей журналисткой Paris Match, а супруга Николя Саркози успешно снималась в кино, например, в фильме Вуди Аллена "Полночь в Париже".

Не положена зарплата и супруге президента США. Но при этом хозяйке Белого дома обеспечены охрана, дом и путешествия за счет налогоплательщиков. А Мелания Трамп, как следует из ее налоговой декларации, зарабатывает огромные деньги на авторских правах на ее изображения в базе крупнейшего агентства фотографий Getty Images.

В мире Европа Польша

Главное сегодня

Интервью председателя СКР Александра Бастрыкина. Главное
Новак: Цена бензина в России не зависит от мировых котировок нефти
Спортсмены предложили использовать на Олимпиаде "Катюшу" вместо гимна
Мурашко: В гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз "Спутника V"
Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья
В США готовятся к вооруженным выступлениям граждан
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"