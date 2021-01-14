Должна ли супруга президента получать деньги от государства?

Должна ли супруга президента получать зарплату? В Польше депутаты приступили к рассмотрению этого вопроса.

"Ожидание от супруги президента, что она, с одной стороны, станет публичным человеком, а с другой, будет делать это за свой счет, без вознаграждения и взносов в пенсионный фонд, является одним из наиболее очевидных симптомов плохо функционирующего польского государства", - говорится в петиции, поступившей в польский Сейм. Дискуссия о том, какими должны быть права и обязанности первой дамы в Польше, идут давно.

Агата Корнхаузер-Дуда беспокоится о своей будущей пенсии. Фото: REUTERS

Еще до Второй мировой войны в Польше было принято, что супруга главы государства не может работать по профессии, должна заниматься благотворительностью и выполнять представительские функции. Она ездит вместе с президентом в зарубежные страны, встречается с лидерами государств, присутствует на важных международных мероприятиях. При этом не урегулирован вопрос, на чем должна ездить первая дама и кто должен оплачивать ее наряды. Такое положение дел критиковала еще Иоланта Квасьневская - супруга Александра Квасьневского, бывшего президентом Польши с 1995 по 2005 год. Тогда появлялись предложения записывать жен глав государства в штат президентской канцелярии в должности советников хотя бы на полставки.

Но эти идеи так и не были воплощены в жизнь. Во время предыдущего президентского срока нынешнего главы государства Анджея Дуды этот вопрос также поднимался. Агата Корнхаузер-Дуда до того, как ее муж стал президентом, преподавала немецкий язык в одном из наиболее престижных лицеев Кракова. Все эти годы она находится в неоплачиваемом отпуске. В Сейм вносились предложения назначить первой леди зарплату в размере 55 процентов от суммы, которая по закону полагается ее мужу-президенту, то есть сумму, не превышающую трех тысяч евро ежемесячно. Но оппозиция раскритиковала правящую партию, и инициатива была отозвана. Однако после того, как Анджей Дуда был переизбран на второй пятилетний срок, стало понятно, что его супруга лишается не только доходов, но и пенсионных отчислений за десять лет. В канцелярии главы государства подтверждают, что президентскую чету волнует именно вопрос будущей пенсии, а не текущие доходы Агаты Корнхаузер-Дуды.

Многие первые дамы в Европе не получают вознаграждения от государства. Например, президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе избирательной кампании неоднократно заявлял, что его супруга Брижит будет заниматься общественной деятельностью, но не претендует на средства из казны. И свое предвыборное обещание сдержал.

Нужно сказать, что во Франции не принято, чтобы первые дамы работали, но, несмотря на это, Валери Триервейлер, когда ее экс-партнер Франсуа Олланд был главой государства, оставалась действующей журналисткой Paris Match, а супруга Николя Саркози успешно снималась в кино, например, в фильме Вуди Аллена "Полночь в Париже".

Не положена зарплата и супруге президента США. Но при этом хозяйке Белого дома обеспечены охрана, дом и путешествия за счет налогоплательщиков. А Мелания Трамп, как следует из ее налоговой декларации, зарабатывает огромные деньги на авторских правах на ее изображения в базе крупнейшего агентства фотографий Getty Images.