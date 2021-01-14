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14.01.2021 13:45
Рубрика: Общество

В пещере на Сулавеси найден древнейший наскальный рисунок в мире

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Science Advances Фото: Science Advances
Фото: Science Advances

В карстовой пещере на острове Сулавеси в Индонезии нашли новый древнейший рисунок животного - бородавчатой свиньи. Он на полторы тысячи лет старше предыдущего.

Фото: iStock
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Самым старым рисунком в принципе считаются охряные линии, которым 73 тысячи лет. Их обнаружили в 2011 году в ЮАР. Животных стали изображать только тысячелетиями позже.

Так, с помощью уран-ториевого датирования определили, что недавно найденные учеными из Индонезии и Австралии рисунки созданы 45,5 тысячи лет назад - еще раньше, чем те, что нашли здесь в 2019 году. Панно, на котором изображена охота людей на тех же бородавчатых свиней, - 43,9 тысяч лет. Об этом говорится в статье Science Advances.

- Для наскального искусства того периода характерны ручные трафареты и фигурные изображения животных. В большинстве случаев изображения животных были выполнены в одном цвете, обычно красном или пурпурном, с помощью кисти или кончиков пальцев. Животных изображали в профиль. Очертания животных обычно заполнены неправильными узорами из нарисованных линий и штрихов. Чаще всего изображали свиней и карликовых быков, - говорится в материале.

Ученые отмечают, что в Индонезии хранится самая древняя наскальная живопись. Там же находят и археологические артефакты, отражающие жизнь человека. Их возраст от 194 до 118 тысяч лет.

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