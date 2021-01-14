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14.01.2021 14:01
Рубрика: Спорт

Два члена сборной РФ по биатлону сдали положительные тесты на коронавирус

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

По итогам тестирования сборных на этапе Кубка мира в Оберхофе коронавирус диагностирован у двух представителей российской команды. В четверг Международный союз биатлонистов в Twitter подвел итоги тестирования в Оберхофе. Положительные результаты выявлены у шести человек.

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В сборной России заболевших двое. Их имена и фамилии не называются, но речь идет не о биатлонистах. Также по одному заболевшему выявлено в расположении команд Японии, Румынии и Латвии. Еще COVID-19 зафиксирован у одного официального представителя. Во всех случаях заразились не спортсмены, все они находятся на карантине.

Ранее сообщалось, что заболевший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский продолжает находиться на карантине, который закончится не раньше пятницы, сообщает РИА Новости.

Спорт Биатлон Пандемия коронавируса COVID-19

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