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14.01.2021 21:12
Рубрика: Спорт

Спортсмены в порядке

Два новых случая ковида не коснулись биатлонистов
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8357)
Два человека из сборной России по биатлону сдали положительные тесты на коронавирус во время шестого этапа Кубка мира, который вчера стартовал в немецком Оберхофе. Однако, как сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU), заразились не спортсмены.

Кроме россиян, на карантин отправили члена команды Японии, а также одного официального представителя, не относящегося ни к одной из сборных.

Назван состав сборной РФ по биатлону на эстафету на этапе КМ в Оберхофе

Напомним, что перед пятым этапом, который также прошел в Оберхофе с 8 по 10 января, было выявлено четыре случая инфицирования. Тогда заразился главный тренер сборной России Валерий Польховский.

Между тем на первом этапе Кубка IBU в немецком Арбере россиянки заняли весь пьедестал в спринтерской гонке на 7,5 км. Победу одержала Татьяна Акимова. Она финишировала с одним промахом и результатом 22 минуты 30,7 секунды. Второй стала Валерия Васнецова с двумя промахами и отставанием 9,8 секунды, третьей - Анастасия Шевченко (+23,0, один промах).

Спорт Биатлон

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