Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар назван лучшим игроком в истории бельгийской сборной. Об этом сообщила пресс-служба королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Азар выступает за Бельгию с 2008 года. На чемпионате мира-2018 в России Эден и его партнеры взяли бронзовые медали. Фото: EPA

По итогам голосования среди болельщиков Азар набрал 10,6 процента голосов. Вторым стал бывший защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани (9,4 процента), замкнул тройку лидеров Кевин Де Брюйне (9,1). В топ-10 списка также попали: Ян Кулеманс, Поль ван Химст, Ромелу Лукаку, Ги Тис, Эрик Геретс, Жан-Мари Пфафф и Раймон Гуталс.

Сам Азар на днях дал интервью порталу RTBF, в котором признался, что из-за череды травм он может завершить карьеру до 35 лет. Сейчас игроку - 30 лет, при этом последние два года, с момента перехода в "Реал", он никак не может оправиться от бесконечных повреждений.

- Посмотрим, оставит ли тело меня в покое. Если травмы продолжатся, я не буду играть до 35 лет. Я всегда буду в футболу, но, может быть, не на профессиональном уровне, - отметил Азар.

Еще один приз получил Лукаку, который по итогам прошлого года был признан лучшим бельгийцем, выступающим за границей. Нападающий "Интера", к слову, вместе с Азаром, попал в сборную мечты по версии королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Напомним, что Бельгия - соперник национальной команды России по групповому этапу чемпионата Европы грядущим летом. Также в квартет B вошли Финляндия и Дания.

Тем временем первый трофей в европейском футболе в календарном году разыграли во Франции. В матче за Суперкубок страны в Лансе встречались принципиальные соперники - "Пари Сен-Жермен" и "Марсель". Сильнее оказались парижане - 2:1.

В нынешнем сезоне "ПСЖ" и "Марсель" провели один из самых скандальных матчей года. Встреча этих команд в начале сентября в Париже завершилась победой гостей (1:0), а также массовой дракой в концовке и последовавшими за ней пятью красными карточками. Лидер хозяев Неймар после игры обвинил одного из соперников в расизме, а тот, наоборот, заявил, что это бразилец оскорбил его.

На этот раз таких страстей не было, но матч все равно получился зрелищным. "ПСЖ" вел 2:0 к 85-й минуте благодаря голам Мауро Икарди и Неймара, но "Марсель" вернул интригу после гола Димитри Пайета. Впрочем, на большее команду Андре Виллаш-Боаша не хватило.

К слову, парижане завоевали первый трофей при новом главном тренере - Маурисио Почеттино.