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14.01.2021 22:31
Рубрика: Власть

Единый институт развития Дальнего Востока возглавит Эдуард Черкин

Текст: Елена Березина
Фото: Пресс-служба Минвостокразвития

Генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) назначен Эдуард Черкин.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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КРДВ станет основой нового единого института развития, подведомственного министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики. Эта организация создается вместо ликвидируемых Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК), а также Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), функции которого передаются его 100% акционеру - ВЭБ.РФ.

Как отметил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, объединенный институт развития в результате реформы станет только сильнее.

"За шесть лет при активном участии институтов развития на Дальний Восток привлечено более 2600 новых компаний: 488 резидентов территорий опережающего развития и 2122 резидентов свободного порта воспользовались мерами господдержки. Введено в эксплуатацию 379 новых предприятий. В прошлом году в ТОР и СПВ привлечен 561 новый инвестор. Еще 37 компаний стали резидентами Арктической зоны РФ. Ключевой задачей обновленного института развития, наряду с работой по привлечению новых инвестиций, станет обеспечение сквозного, бесшовного и качественного сервиса для предпринимателей и граждан", - сказал вице-премьер.

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По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, новому руководителю объединенного института развития предстоит внедрить лучшие бизнес-практики, направленные на качественное улучшение клиентского сервиса и повышение операционной эффективности, а также синхронизировать инвестиционную повестку региона с главным институтом развития страны, которым является ВЭБ.РФ. Это облегчит промышленным и инфраструктурным проектам на Дальнем Востоке доступ к льготному капиталу.

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