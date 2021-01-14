Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Она преодолела дистанцию за 22 минуты 33,8 секунды. При этом норвежка допустила один промах на двух огневых рубежах.

Не допустившая ошибок на стрельбище итальянка Доротея Вирер финишировала второй, проиграв 9,3 секунды. Третье место у австрийки Лизы Хаузер, уступившей 12,6 секунд. Она также не допустила промахов на огневых рубежах.

Лучшая из россиянок Ульяна Кайшева показала 19-й результат. С 21-м результатом финишировала Светлана Миронова.

Для Экхофф эта победа стала третьей подряд в личных гонках на этапах Кубка мира.

А вот ее соотечественница Ингрид Ландмарк Тандреволд упала и не смогла завершить гонку.