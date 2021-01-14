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14.01.2021 07:30
Рубрика: Общество

Эндокринолог поделилась простым правилом быстрого похудения

Текст: Оксана Грибанова

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, с чего начать тем, кто решил похудеть в новом году.

Для этого врач в своем аккаунте в Instagram предложила воспользоваться так называемой формулой поддерживающей калорийности. По ней можно рассчитать, при каком количестве калорий в сутки человек может держать свой вес или при желании начать худеть.

Фото: iStock
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Эндокринолог пояснила, что нужно свой нынешний вес умножить на коэффициент активности. Последний при малоактивном образе жизни (сидячая работа, минимум физических нагрузок) составляет 28. Если человек проходит по десять тысяч шагов в сутки и тренируется 2-3 раза в неделю, то показатель равен 31. И 33, если вы уделяете тренировкам пять дней в неделю и более.

"Например, при весе 70 кг и сидячей работе ваша поддерживающая калорийность будет 70 Х 28 = 1960 ккал. Если начнете ходить на работу пешком и 2-3 раза в неделю в спортзал, то калорийность будет 70 Х 31 = 2170 ккал. Чтобы начать худеть, надо вычесть из полученной цифры 10-15%", - объяснила Зухра Павлова. А 10-15% это примерно 200-300 ккал (или одна булочка с изюмом).

Для более эффективного похудения врач посоветовала пить больше теплой воды.

Наука Общество Здоровье Наука и образование МГУ им. Ломоносова Медицина и здоровое питание

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