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14.01.2021 19:29
Рубрика: В мире

Эрдоган привился китайской вакциной от коронавируса

Текст: Екатерина Забродина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично подал пример соотечественникам и приехал в столичную городскую больницу, чтобы сделать прививку от коронавируса. В четверг, 14 декабря, ему вкололи первую дозу вакцины китайского производства, передает турецкое агентство Anadolu.

Эрдоган: Вакцинация в Турции начнется на этой неделе

"Я тоже сделал прививку", - объявил турецкий лидер в своем Telegram-канале, который недавно завел, снабдив сообщение смайликом и фотографиями из кабинета врача. На них Эрдогану в медицинской маске делают укол в плечо. Ранее той же вакциной CoronaVac китайской фармацевтической компании Sinovac привился под взорами телекамер глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.

В республике только-только стартовала кампания вакцинации граждан от ковида. Как и во многих странах, начинают с групп повышенного риска - врачей и людей старше 65 лет. Только за один день вакцинировались 250 тысяч медицинских работников. Дозы препарата развезли по больницам в рефрижераторах, сопровождаемых полицией.

В мире Ближний Восток Турция Вакцинация от коронавируса

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