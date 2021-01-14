ФНС сообщила о 13 трлн рублей на зарубежных счетах россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) располагает данными о 700 тысячах зарубежных счетов российских физлиц и юрлиц на общую сумму свыше 13 трлн рублей благодаря автоматическому обмену информацией с другими странами. Об этом заявил замглавы ФНС Дмитрий Вольвач на Гайдаровском форуме.

"О многом мы, конечно, знали. Для нас как администраторов был важен уровень чистоты среды - какие дополнительные риски мы выявим на той информации, которую получим в рамках автоматического обмена. С одной стороны, конечно, мы много интересного узнали. С другой стороны, я могу высоко отозваться об уровне комплаенса наших российских налогоплательщиков, - доля выявляемых нами несоответствий очень невелика по сравнению с тем количеством активов, которое мы видим и которое к нам поступает от наших зарубежных партнеров", - сказал Вольвач (цитата по РИА Новости).

В международном обмене финансовой информацией с налоговиками других стран Россия участвует с 2018 года. В соответствии со стандартами ОЭСР, требуется раскрытие информации не только о банковских счетах, но и обо всех иных финансовых активах налогоплательщиков. Стандарт требует раскрывать бенефициаров таких структур, как трасты и фонды, которые пользуются популярностью у россиян, отметил Вольвач.

На данный момент налоговой информацией с Россией обмениваются 99 из 108 стран-участниц международного обмена.