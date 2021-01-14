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14.01.2021 19:45
Рубрика: Культура

Кино для мира

Уроки двух онлайн-фестивалей
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8357)
Стартующий в пятницу MyFrenchFilmFestival - французский онлайн-фестиваль - родился в 2011 году одновременно с фестивалем "РГ" "Дубль дв@". Первый способствует распространению в мире французского кино, второй - дает миру возможность как можно больше узнать о талантах кино российского.

Опыт "Дубля" показал не только его востребованность широкой публикой, но и его незаменимость в условиях таких глобальных потрясений, как пандемия COVID-19: он состоялся даже при полном локдауне и хотя не смог нормально провести свои праздничные церемонии, но российское кино продолжало жить в его интернет-конкурсах полноценной жизнью.

Однако есть между фестивалями решающая разница. С самого начала MyFrenchFilmFestival имел мощную поддержку государства, понимающего важность распространения в мире французской культуры, - Франция обеспечила своему фестивалю серьезные материальные возможности. А "Дубль дв@", не имея финансовой поддержки, вот уже десять лет создается усилиями группы сотрудников "РГ" - энтузиастов этого важного государственного дела.

По заданию редакции ваш корреспондент в Париже поговорил с организаторами MyFrenchFilmFestival. Хочется надеяться, что их опыт будет учтен в России, и министерство культуры, которое поддерживает 163 фестиваля, обратит внимание и на этот единственный в стране кинофорум, который, вопреки любым всемирным катастрофам, поддерживает русскую культуру как явление глобального масштаба.

Кантен Дело, координатор проекта MyFrenchFilmFestival, представитель Unifrance, организации по продвижению французского кино в мире, рассказал "РГ", что это первый франкофонный фестиваль, который проводится онлайн уже 11 лет.

Фото: Александр Корольков
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Кантен Дело: Он позволяет миру смотреть лучшие ленты молодых режиссеров. В основном это французы, но в этом году есть и представители других франкофонных стран - Канады, Швейцарии. Фестиваль длится месяц, все фильмы будут выложены одновременно. В конкурсе 10 полнометражных лент и 10 короткометражек. Есть секция для юных зрителей, разделы виртуальной реальности и классики. Все фильмы сопровождаются субтитрами на 10 языках, включая русский. Картины выкладываются на нашей собственной платформе и доступны примерно на 60 партнерских платформах. Зрители могут голосовать за фильмы, определяя будущего владельца Приза зрительских симпатий. В прошлом году мы зарегистрировали 12 млн просмотров", - отметил он.

Руководящая роль принадлежит Unifrance?

Кантен Дело: Да, наша задача - популяризовать французское кино за границей. Мы представляем интересы всего нашего киносообщества и помогаем ему в зарубежных операциях. У нас статус ассоциации, и мы работаем в тесном контакте с Национальным центром кинематографии и анимации, государственным учреждением, подотчетным министерству культуры. Он реализует политику правительства в области кинематографа (бюджет организации составляет примерно 670 миллионов евро. - Прим. В.П.). Мы же являемся своего рода его агентством по экспорту.

Каковы источники средств для фестиваля?

Кантен Дело: Это наши собственные средства, а также те, что предоставляют упомянутый центр и ряд других официальных учреждений. Есть партнеры из частного сектора, в том числе банк BNP-Parisbas. Некоторые суммы получаем за счет платного показа фестивальных фильмов.

Французский онлайн-фестиваль привлекает к франкофонной культуре внимание всей планеты

Каков бюджет фестиваля?

Кантен Дело: Мы его не разглашаем. Таковы наши правила.

И все-таки, каков порядок цифр? Миллионы, сотни тысяч евро?

Кантен Дело: Конечно, не миллионы. А расходы у нас значительные - этого требует организация всемирного показа. Дороже всего обходятся субтитры на многих языках, но без этого не обойтись.

Кого приглашаете в жюри фестиваля?

Кантен Дело: В этом году в него вошли канадская актриса и режиссер Мония Шокри, итальянский документалист Джанфранко Рози и его коллега из Алжира Муния Меддур, режиссер из Колумбии Франко Лолли и художник по костюмам француженка Розали Варда. Все они были отмечены на крупных мировых киносмотрах последних лет.

Фото: Наташа Разина / Пресс-служба Мариинского театра
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Какие награды ждут победителей?

Кантен Дело: Гран-при международного жюри и 15 тысяч евро за лучший полнометражный фильм, две премии жюри прессы - полнометражной и короткометражной лентам, и столько же призов зрительских симпатий.

Каковы условия просмотра?

Кантен Дело: Короткометражные - бесплатно повсюду. Полнометражные по цене 1,99 евро за фильм или 7,99 евро за полный пакет. Для Африки, Латинской Америки, Польши, Румынии и России показ бесплатен.

Кстати

Итак, 11-й MyFrenchFilmFestival начинается сегодня. А в апреле мы, как всегда, пригласим вас на очередной, 12-й онлайн-фестиваль "Дубль дв@", который покажет лучшие работы российского кино и театра последних лет.

Культура Кино и ТВ Мировое кино

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