ФСИН предпримет все меры по задержанию Алексея Навального

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщили, что столичное управление тюремного ведомства обязано предпринять действия по задержанию Алексея Навального, чтобы он предстал перед судом. Как утверждают в ведомстве, Навальный еще до отъезда в Германию неоднократно нарушал условия и не является в положенное время в уголовно-исполнительную инспекцию. В ведомстве подробно сообщили о ситуации.

"Признанный виновным в совершении уголовного преступления и осужденный Навальный А.А. находится на учете филиалов УФСИН России по г. Москве с 03.03.2015 г., рассказали в ведомстве. - Решением Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 17.02.2015 г. ему был назначен испытательный срок на 5 лет, а решением Симоновского районного суда г. Москвы от 04.08.2017 г. срок продлен на один год".

По словам представителей ведомства, на осужденного была возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН вплоть до истечения испытательного срока не реже двух раз в месяц в дни, установленные уголовно-исправительной инспекцией. Испытательный срок заканчивался 29 декабря 2020 года.

"Условия испытательного срока и обязанности, возложенные на него судом, дважды разъяснялись Навальному А.А. в ходе личных бесед в филиалах УФСИН, - рассказывают в столичном управлении ФСИН. - Несмотря на это, в течение 2020-го года осужденный Навальный А. А. систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности - минимум 6 раз не явился на регистрацию: 13.01.2020 г., 27.01.2020 г., 03.02.2020 г., 16.03.2020 г., 06.07.2020 г., 17.08.2020 г. По каждому нарушению Навальному А. А. выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы. В период с 17.08.2020 г. по 29.12.2020 г. осужденный Навальный А. А. на регистрацию также не являлся".

При этом УФСИН России по Москве учло тот факт, что с 22 августа прошлого года Навальный находился на лечении в клинике "Шарите" в Берлине. "Однако, согласно предоставленной из "Шарите" информации, 23.09.2020 г. Навальный А.А. был выписан из клиники, - продолжают в ведомстве. - Вместе с тем, на уведомление о явке 23.10.2020 г. в филиал УФСИН Навальный А.А. не ответил, на регистрацию не явился. Только спустя месяц - 23.11.2020 г. - Навальный А. А. направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в г.Берлине, в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию. В связи с тем, что фактическое место нахождения осужденного с 24.09.2020 г. УФСИН не известно, 27.11.2020 г. в отношении Навального А. А. были начаты первоначальные розыскные мероприятия, а 29.12.2020 г. осужденный Навальный А. А. был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения Навального А.А."

В столичном управлении тюремного ведомства подчеркивают: "учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан Российской Федерации, УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный".